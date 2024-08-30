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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd

- СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

Из-за нехватки квалифицированных медицинских работников в Шлезвиг-Гольштейне СДПГ бьёт тревогу по поводу надвигающегося кризиса. По словам лидера фракции СДПГ Серпиль Мидятли, в этом северном штате отсутствуют около 68 семейных врачей. Более того, более 30% активных терапевтов приближаются к пенсии. Мидятли заявила: "Администрация штата движется к кризису, который будет трудно управляем".

Чтобы справиться с этой проблемой, СДПГ предлагает усилить образование в области семейной медицины. Их план заключается в том, чтобы сделать изучение и сдачу общего курса медицины обязательными для всех студентов.

Партия указывает на три основные преграды для региона: недостаточное финансирование здравоохранения, дефицит квалифицированной рабочей силы и медицинскую помощь в сельских районах.

Упрекать Берлин недостаточно

Мидятли подчеркнула: "Просто обвинять Берлин, к чему мы привыкли от этой администрации штата во многих областях, в том числе в политике здравоохранения, не решит проблемы исключительно в Шлезвиг-Гольштейне". Штат обладает достаточными способностями, чтобы справиться с этими вопросами самостоятельно.

СДПГ решительно выступает за укрепление образования в области семейной медицины в ответ на кризис, предлагая сделать изучение и сдачу общего курса медицины обязательными для всех студентов. Кроме того, Мидятли пояснила, что просто обвинять федеральное правительство в проблемах в секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна не является эффективным решением, так как штат обладает способностью справиться с этими вызовами самостоятельно.

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