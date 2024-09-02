- СДПГ направлена на усиление безопасности.

Более строгие нормативы, усиленная поддержка жертв и расширенные полномочия властей – вот как социал-демократы (СДПГ) хотят укрепить безопасность граждан в Германии. Примерно через десять дней после смертельного ножевого инцидента в Солингене социал-демократы в Бундестаге призывают к всеобъемлющим правительственным мерам на всех уровнях с помощью позиции, представленной в Берлине через немецкое пресс-агентство.

Фракция СДПГ реагирует на растущие угрозы от организованной преступности, праворадикального и исламистского насилия, а также на ненавистнические речи и призывы в интернете. СДПГ планирует представить эту позицию на своей фракционной конференции в четверг и пятницу в Науене, Бранденбург.

"Переломный момент" во внутренней безопасности также подчеркивается. СДПГ ссылается на термин "переломный момент", популяризированный канцлером Германии Олафом Шольцем. Почти два года спустя после того, как Шольц классифицировал вторжение России в Украину как переломный момент и инициировал поддержку Киева и новые военные усилия, авторы фракции СДПГ утверждают: "Настолько же важным, как переломный момент во внешней, безопасности, обороне и политике развития, должен быть и переломный момент во внутренней безопасности, и его следует рассматривать вместе".

СДПГ фокусируется на "комплексной обороне"

По мнению СДПГ, современное оснащение участников нового Совместного компетентного центра гражданской защиты, включая федеральное правительство, земли и организации помощи, является критически важным. Необходим закон о критической инфраструктуре для обеспечения жизненно важных услуг в чрезвычайной ситуации и закон об имплементации НИС-2 для усиления кибербезопасности компаний и учреждений. Военная и гражданская оборона должны быть обеспечены в комплексной и хорошо спланированной "комплексной обороне". Периодический отчет о безопасности должен улучшить проактивную политику в сфере преступности. Новый закон об изъятии активов позволил бы государству изымать больше из примерно 100 миллиардов евро ежегодно от криминальных доходов.

Должны ли храниться IP-адреса?

Борьба с организованной преступностью, в том числе с экологическими преступлениями, пиратством продукции и товарных знаков, мошенничеством в сфере здравоохранения, детской порнографией, шпионажем, саботажем и экономическими преступлениями, должна быть усилена. Рабочая группа по укреплению демократии в цифровую эпоху должна, среди прочего, стремиться к дальнейшему и более систематическому регулированию платформ. Жертвам должна быть предоставлена возможность действовать против анонимных аккаунтов в цифровом пространстве: более низкие пороги для индивидуального сопротивления должны быть достигнуты путем предоставления права на коллективные действия.

По мнению СДПГ, для этого необходима реформа дефицитного правила. В свете терроризма, сексуального насилия над детьми и ненавистнических высказываний, подпадающих под действие уголовного права, следует рассмотреть вопрос о хранении IP-адресов. Более широкое использование видеонаблюдения на народных праздниках или концертах также могло бы помочь. Фракция СДПГ хочет повторить свою требование о реформе дефицитного правила с помощью своей позиции - также для необходимых инвестиций во внутреннюю безопасность.

СДПГ представит свою позицию по укреплению безопасности граждан, включающую предложения по ужесточению нормативов и расширению полномочий властей, через немецкое пресс-агентство в Берлине. При представлении этой позиции на своей фракционной конференции СДПГ подчеркнет необходимость "переломного момента" во внутренней безопасности, согласуясь с позицией канцлера Шольца в области внешней политики.

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