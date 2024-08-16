- СДПГ и Зелёные спорят о строительстве железной дороги в Саксонии

Между двумя небольшими партнерами по коалиции в Саксонии разгорелся спор о причинах медленного расширения велосипедных дорожек. "Больше людей захотят ездить на велосипеде чаще, если инфраструктура будет правильной и безопасной. Однако Саксония испытывает недостаток динамизма в планировании и строительстве велосипедных дорожек в кратчайшие сроки", - заявила Паула Пихотта, член Бундестага от Лейпцига (Альянс 90/Зеленые), агентству ДПА. Несмотря на все обязательства по лучшей инфраструктуре, Саксонское министерство транспорта не использует миллионы из федерального бюджета на велосипедные дорожки. "Кто не может подать заявку и использовать эти федеральные средства для Саксонии вовремя, кажется, считает мобильность и безопасность дорожного движения для всех неважными. Саксонии нужна большая скорость для лучшей велоинфраструктуры по всей стране".

Зеленые: Саксонское министерство транспорта медлит с строительством велосипедных дорожек

По словам Зеленых, министерство транспорта под руководством министра Мартина Дулига (СДПГ) в 2022 году запросило всего шесть миллионов евро на велосипедные дорожки из федерального бюджета, хотя было доступно десять миллионов. Остались неиспользованными средства и в предыдущем году. "Неудивительно, что из 2130 километров федеральных дорог в Саксонии только 559 километров имеют велосипедную дорожку, что составляет 26 процентов. Это ставит Саксонию на последнее место в стране, в то время как средний показатель по стране составляет 41 процент". Из федеральной программы "Город и деревня" по продвижению велосипедов Саксония имеет более 80 миллионов евро в распоряжении с 2020 по 2028 год. Почти половина (42 процента) этих средств еще не была использована.

Министерство Дулига также "медлит" с федеральными средствами для планирования и строительства велосипедных экспресс-дорожек (БЭД). В Саксонии должны быть построены БЭД Лейпциг-Халле (участок Шкеудиц-Лейпциг) и БЭД Дрезден-Радберг. "Федеральные средства для проекта Лейпциг-Халле были доступны с сентября 2022 года, а для проекта Дрезден-Радберг - с июня 2023 года. До сих пор Свободное государство не получило ни одного евро", - заявили. Только 9 апреля 2024 года - задолго до того, как средства стали доступны - Саксонский кабинет создал условия для муниципалитетов, чтобы подать заявку на эти деньги. "Однако БЭД должны быть полностью спланированы и построены к 2030 году. Из-за задержки, вызванной Свободным государством, муниципалитеты теперь рискуют получить и впоследствии вернуть федеральные средства".

Дулиг: Зеленые мешают быстрому планированию

Дулиг отреагировал оперативно. "Я не понимаю, почему очень зеленый партнер по коалиции, будь то в государстве или федеральном правительстве, критикует меня за медленное строительство велосипедных дорожек. Это довольно заявление. Ведь они годами мешали нам быстрее строить велосипедные дорожки через упрощение процедур", - сказал Дулиг агентству ДПА. Проблема с строительством велосипедных дорожек не в деньгах, сказал он. Саксония предоставила достаточно в бюджете, и федеральное правительство также предоставляет достаточные средства. "Наоборот: Главная проблема - это сроки планирования. Сейчас планирование велосипедной дорожки занимает почти столько же времени, сколько планирование дороги - восемь-десять лет. Мы хотели сократить это, например, отменив ненужные регуляции, такие как тест на экологическую совместимость. Но Зеленые этому воспротивились".

По словам Дулига, Саксония установила обязательное правило для федеральных и государственных дорог, согласно которому велосипедная дорожка должна быть построена при их новом строительстве или расширении. Медленный темп расширения в муниципалитетах, которые несут ответственность за это согласно закону, не вина Свободного государства. "Мы предоставили финансирование, также для планировочных услуг. Они просто должны быть использованы - например, тремя крупными городами с их зелеными мэрами. Если вы знаете факты и сами тормозите процедуры, не стоит бросать грязь. Это неуважительно в коалиции".

Одновременно Министерство транспорта уточнило, что средства из федеральных и государственных программ могут быть получены только в том случае, если планы достигли стадии готовности к строительству и реализуются. "Это также должно быть известно зеленым федеральным политикам. Вы не можете получать средства, чтобы сделать статистику фракций более привлекательной". Дулиг нашел министерство в 2014 году, где велосипед не был приоритетом, и изменил это. С тех пор, как он вступил в должность в 2019 году, Зеленые не внесли своих собственных идей и предложений для ускорения или упрощения строительства велосипедных дорожек и не предложили, где можно найти больше персонала для планирования и строительства.

Европейский Союз потенциально может предоставить дополнительное финансирование и поддержку для улучшения велоинфраструктуры Саксонии, учитывая свою приверженность продвижению устойчивого транспорта. Несмотря на потенциальное участие Европейского Союза, медленное расширение велосипедных дорожек в Саксонии по-прежнему является предметом спора между его партнерами по коалиции, с Зелеными, обвиняющими Саксонское министерство транспорта в бездействии.

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