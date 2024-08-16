Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

СДПГ и Зелёные спорят о строительстве железной дороги в Саксонии

Велоспорт требует правильного педалирования. В настоящее время в Саксонии в заключительной части законодательного периодаperty Зеленых и SPD наступают друг другу на пятки в отношении велоспорта.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут
Зелёные и Левая партия в Саксонии спорят о причинах медленного развития велосипедных路.
Зелёные и Левая партия в Саксонии спорят о причинах медленного развития велосипедных路.

- СДПГ и Зелёные спорят о строительстве железной дороги в Саксонии

Между двумя небольшими партнерами по коалиции в Саксонии разгорелся спор о причинах медленного расширения велосипедных дорожек. "Больше людей захотят ездить на велосипеде чаще, если инфраструктура будет правильной и безопасной. Однако Саксония испытывает недостаток динамизма в планировании и строительстве велосипедных дорожек в кратчайшие сроки", - заявила Паула Пихотта, член Бундестага от Лейпцига (Альянс 90/Зеленые), агентству ДПА. Несмотря на все обязательства по лучшей инфраструктуре, Саксонское министерство транспорта не использует миллионы из федерального бюджета на велосипедные дорожки. "Кто не может подать заявку и использовать эти федеральные средства для Саксонии вовремя, кажется, считает мобильность и безопасность дорожного движения для всех неважными. Саксонии нужна большая скорость для лучшей велоинфраструктуры по всей стране".

Зеленые: Саксонское министерство транспорта медлит с строительством велосипедных дорожек

По словам Зеленых, министерство транспорта под руководством министра Мартина Дулига (СДПГ) в 2022 году запросило всего шесть миллионов евро на велосипедные дорожки из федерального бюджета, хотя было доступно десять миллионов. Остались неиспользованными средства и в предыдущем году. "Неудивительно, что из 2130 километров федеральных дорог в Саксонии только 559 километров имеют велосипедную дорожку, что составляет 26 процентов. Это ставит Саксонию на последнее место в стране, в то время как средний показатель по стране составляет 41 процент". Из федеральной программы "Город и деревня" по продвижению велосипедов Саксония имеет более 80 миллионов евро в распоряжении с 2020 по 2028 год. Почти половина (42 процента) этих средств еще не была использована.

Министерство Дулига также "медлит" с федеральными средствами для планирования и строительства велосипедных экспресс-дорожек (БЭД). В Саксонии должны быть построены БЭД Лейпциг-Халле (участок Шкеудиц-Лейпциг) и БЭД Дрезден-Радберг. "Федеральные средства для проекта Лейпциг-Халле были доступны с сентября 2022 года, а для проекта Дрезден-Радберг - с июня 2023 года. До сих пор Свободное государство не получило ни одного евро", - заявили. Только 9 апреля 2024 года - задолго до того, как средства стали доступны - Саксонский кабинет создал условия для муниципалитетов, чтобы подать заявку на эти деньги. "Однако БЭД должны быть полностью спланированы и построены к 2030 году. Из-за задержки, вызванной Свободным государством, муниципалитеты теперь рискуют получить и впоследствии вернуть федеральные средства".

Дулиг: Зеленые мешают быстрому планированию

Дулиг отреагировал оперативно. "Я не понимаю, почему очень зеленый партнер по коалиции, будь то в государстве или федеральном правительстве, критикует меня за медленное строительство велосипедных дорожек. Это довольно заявление. Ведь они годами мешали нам быстрее строить велосипедные дорожки через упрощение процедур", - сказал Дулиг агентству ДПА. Проблема с строительством велосипедных дорожек не в деньгах, сказал он. Саксония предоставила достаточно в бюджете, и федеральное правительство также предоставляет достаточные средства. "Наоборот: Главная проблема - это сроки планирования. Сейчас планирование велосипедной дорожки занимает почти столько же времени, сколько планирование дороги - восемь-десять лет. Мы хотели сократить это, например, отменив ненужные регуляции, такие как тест на экологическую совместимость. Но Зеленые этому воспротивились".

По словам Дулига, Саксония установила обязательное правило для федеральных и государственных дорог, согласно которому велосипедная дорожка должна быть построена при их новом строительстве или расширении. Медленный темп расширения в муниципалитетах, которые несут ответственность за это согласно закону, не вина Свободного государства. "Мы предоставили финансирование, также для планировочных услуг. Они просто должны быть использованы - например, тремя крупными городами с их зелеными мэрами. Если вы знаете факты и сами тормозите процедуры, не стоит бросать грязь. Это неуважительно в коалиции".

Одновременно Министерство транспорта уточнило, что средства из федеральных и государственных программ могут быть получены только в том случае, если планы достигли стадии готовности к строительству и реализуются. "Это также должно быть известно зеленым федеральным политикам. Вы не можете получать средства, чтобы сделать статистику фракций более привлекательной". Дулиг нашел министерство в 2014 году, где велосипед не был приоритетом, и изменил это. С тех пор, как он вступил в должность в 2019 году, Зеленые не внесли своих собственных идей и предложений для ускорения или упрощения строительства велосипедных дорожек и не предложили, где можно найти больше персонала для планирования и строительства.

Европейский Союз потенциально может предоставить дополнительное финансирование и поддержку для улучшения велоинфраструктуры Саксонии, учитывая свою приверженность продвижению устойчивого транспорта. Несмотря на потенциальное участие Европейского Союза, медленное расширение велосипедных дорожек в Саксонии по-прежнему является предметом спора между его партнерами по коалиции, с Зелеными, обвиняющими Саксонское министерство транспорта в бездействии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В фильме "Уход за кожей" Элизабет Бэнкс играет Хоуп Голдман, персонаж, вдохновленный известным...
Культура

Убийство известного специалиста по уходу за кожей, которое имеет интригу блокбастера, стало реальностью.

Дэйн Далуайс утверждает, что фильм "Уход" лишь поверхностно затрагивает подлинную проблему, с которой она столкнулась, столкнувшись со следствием, преследованием и необоснованными обвинениями в подстрекательстве к убийству.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно