Scorpions отменили запланированные концерты в Германии

Плохие новости для поклонников Scorpions по всему миру! Известная немецкая хард-рок группа к сожалению была вынуждена отменить свои пять запланированных концертов в сентябре из-за травмы лидера гитариста Маттиаса Ябса. Согласно сообщениям, Ябс получил эту травму во время своего отпуска на Сильте. Scorpions выражают свои искренние извинения за внезапную перемену планов.

Фанаты были шокированы, когда официальный аккаунт группы в Instagram объявил, что все их немецкие шоу, запланированные на сентябрь 2024 года, отменены. Причина была указана как травма Маттиаса Ябса, требующая медицинского вмешательства и последующей реабилитации. Точные подробности инцидента остаются неизвестными.

Тем не менее, газета Bild ранее сообщала, что Ябс упал по лестнице во время своего отпуска на Сильте, в результате чего он получил перелом пятки и сломанный палец. Отмены также были обновлены на официальном сайте группы. Scorpions должны были выступить в Чехии 7 сентября, а затем вернуться в Германию на концерты в Нюрнберге, Гамбурге, Лейпциге, Кёльне и Франкфурте.

В заявлении группы выражается глубокое сожаление, в частности, по поводу травмы Маттиаса Ябса, и просит понимания у своих фанатов. Они обещают сообщить любые новые сведения о возможных перенесенных датах как можно скорее. С более чем 40 000 проданными билетами на эти шоу, многие фанаты будут затронуты этой внезапной отменой.

Несмотря на это препятствие, Scorpions продолжают занимать значительное место в немецкой музыкальной сцене. Гитарист Рудольф Шенкер основал предшественника группы, Nameless, в Ганновере в 1965 году. Вокалист Клаус Майне присоединился к ним через четыре года, а лидер-гитарист Маттиас Ябс стал частью группы в 1978 году.

Вдохновляющий поворот событий произошел, когда Клаус Майне придумал идею для "Ветра перемен" во время концерта в Москве. Эта песня была включена в их альбом 1990 года "Сумасшедший мир" и стала всемирным хитом и долговременным символом падения Советского Союза и окончания холодной войны. Сейчас эти рок-легенды готовы получить биографический фильм, который, по данным Deadline, будет носить то же название, что и их самый успешный хит.

Фанаты, с нетерпением ждавшие рок-концерты Scorpions в сентябре, были разочарованы, когда шоу были внезапно отменены из-за травмы Маттиаса Ябса. Несмотря на это препятствие, предстоящий биографический фильм группы, названный в честь их хита "Ветра перемен", обещает почтить их долгую музыкальную legacy.

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