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Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование и профессиональная подготовка

Schopper поддерживает достаточную рабочую силу для развития языков

С началом нового учебного года государственное управление обязано проводить инициативу по поддержку языков в детских садах. Министр образования в настоящее время должен оценить наличие достаточно кадров для этого.

 and  Vladimir Milov
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Педагог-воспитатель руководит перемещенными детьми, в то время как законопроект определяет фонд в...
Педагог-воспитатель руководит перемещенными детьми, в то время как законопроект определяет фонд в размере одного миллиона евро, направленный на поддержку языкового образования в дошкольных и начальных школах, с espoir с предстоящего учебного года.

- Schopper поддерживает достаточную рабочую силу для развития языков

Языковое развитие — одно из ключевых начинаний "зелено-черной" администрации в Баден-Вюртемберге, как заявляет министр образования Тереза Шоппер, и не провалится из-за нехватки квалифицированных кадров. "Мы посчитали и считаем, что это возможно", — заявила зеленый политик агентству "Дойче Прессе-Агентур" в Штутгарте. Однако она признала, что найти достаточно квалифицированных кадров будет непросто.

Чтобы реализовать эту программу, Шоппер рассчитывает на учителей и воспитателей дошкольных учреждений, которые пройдут дополнительное обучение по языковому развитию. Она также планирует привлечь менее распространенных специалистов в сфере образования, таких как воспитатели, согласно Шоппер.

Министр оптимистично смотрит в будущее и считает, что к моменту полного запуска проекта будет достаточно учителей, которые смогут заниматься языковым развитием. "Учитывая большое количество созданных мест в вузах и их пополнение в школах, а также ожидаемое снижение числа учеников в начальных школах, я считаю, что мы будем иметь достаточно учителей, способных предложить языковое развитие", — объяснила Шоппер. Концепция предусматривает дополнительные четыре часа языкового развития в неделю. "Один учитель может потенциально заниматься с несколькими группами", — добавила она.

Языковое образование до поступления в школу

С нового учебного года государство планирует существенно инвестировать в языковое развитие в дошкольных учреждениях и начальных школах в размере миллиона евро. Дети, которые все еще испытывают трудности с языком на входном тестировании в школу, будут получать интенсивные языковые занятия в течение четырех часов в неделю до начала школы.

Если дети все еще не смогут говорить на достаточном уровне немецкого языка для посещения начальной школы, они будут зачислены в так называемые переходные классы с 2026/2027 учебного года. К 2028/2029 учебному году будет создано 832 таких места по всему штату. С этого момента языковое развитие станет обязательным, согласно правительству штата. Перед летними каникулами коалиция приняла новый закон об образовании, чтобы создать правовую основу для этого.

Государство реагирует на тревожную тенденцию в успеваемости учеников начальных школ. Недавние исследования в сфере образования показали снижение успеваемости в ключевых предметах, таких как математика и немецкий язык. В 2022 году это было очевидно по плохим результатам тестов четвероклассников по математике и немецкому языку: почти каждый пятый ребенок не достиг минимальных стандартов в обоих предметах. Процент высокообразованных учеников, соответствующих или превосходящих стандарт по немецкому языку и математике, также снизился.

  1. Для эффективной реализации программы языкового развития министр образования Тереза Шоппер подчеркивает необходимость дополнительного обучения учителей и воспитателей дошкольных учреждений по языковому развитию и планирует привлечь менее распространенных специалистов, таких как воспитатели.
  2. Учитывая важность языкового образования до поступления в школу, государство планирует предоставить интенсивные языковые занятия в течение четырех часов в неделю детям, испытывающим трудности с языком на входном тестировании в школу, с целью иметь достаточно учителей, способных предложить языковое развитие к 2028-2029 учебному году.

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 and  Max Becker
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