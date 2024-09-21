Считая незаконным акт "приглашения мигрантов в Германию маханием".

Фрау Мерц решительно отвергает критику, исходящую от соседей Германии, в отношении позиции ЕС по миграционной политике, в частности, концепции возврата на границе. В интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" она заявила, что хочет сохранить дружественные отношения с этими странами, будучи потенциальным кандидатом от Союза на пост канцлера. Однако она считает, что у Германии есть основания предъявить претензии странам, которые игнорируют принципы европейских договоров и правил.

Мерц подчеркнула, что незаконное и несанкционированное въезд мигрантов в Германию несправедливо по отношению к стране. Она не заинтересована в ответном обмене, но считает, что Германия имеет право защищать свои границы от несанкционированной иммиграции. Соседние страны не обязаны принимать мигрантов, если Германия решит их вернуть, так как они уже находятся на их территории. "Мы просто больше не принимаем их", - сказала Мерц.

Мерц выразила скепсис в отношении достижения соглашения по миграции с коалицией "траffic light", которое включает в себя возвращение на границе. "В свете отзывов, которые я получаю от коалиции "траffic light", особенно от "Зеленых", шансы невелики", - заявила она. "Но, конечно, мы всегда открыты для переговоров. Если федеральный канцлер не может добиться большинства в парламенте со своим правительством, он всегда может обратиться к нам".

Комиссия пока не ответила на опасения Мерц по поводу возможной реализации возвращения на границе в миграционной политике. Несмотря на желание Мерц сохранить дружественные отношения с соседними странами, она твердо убеждена, что Германия имеет право защищать свои границы, как это признает Комиссия.

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