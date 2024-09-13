Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПенсионный пакет

Счетная палата выносит предупреждение относительно пенсионного плана.

Расходы к 2045 году достигнут 닿ения 500 миллиардов.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Федеральная аудиторская служба подчеркивает потенциальную нестабильность в будущем безопасности...
Федеральная аудиторская служба подчеркивает потенциальную нестабильность в будущем безопасности Пенсионного фонда.

Счетная палата выносит предупреждение относительно пенсионного плана.

Федеральное ведомство по аудиту выразило обеспокоенность в отношении пенсионных планов правительства, утверждая, что второй пенсионный пакет приведет к значительному росту расходов на пенсионное страхование. К 2045 году общие расходы пенсионного фонда могут достичь 507 миллиардов евро, что приведет к среднему годовому увеличению расходов на пенсию на 25 миллиардов евро. Этот рост затрат может привести к существенному увеличению ставок взносов.

В отчете Федерального ведомства по аудиту говорится, что затраты на второй пенсионный пакет превышают расширение производительности за предыдущее десятилетие. Основной причиной роста затрат является план правительства сохранить уровень пенсии на уровне 48 процентов, что приведет к пенсиям, которые к 2045 году будут на 6 процентов выше, чем предусмотрено действующим законодательством.

В результате этих дополнительных расходов ставка пенсионных взносов к 2045 году, по прогнозам, вырастет более чем на четыре процентных пункта. Создание долговых межпоколенческих капиталов, которые должны внести около 10 миллиардов евро в пенсионный фонд ежегодно начиная с 2036 года, приносит лишь незначительное облегчение. Взносы в пенсионный фонд могут быть снижены максимум на 0,4 процентного пункта. К 2045 году ставка взносов, по прогнозам, составит 22,3 процента по сравнению с нынешними 18,6 процента.

Министерство труда считает увеличение взносов оправданным, как оно заявило в заявлении для "Der Spiegel". Однако Федеральное ведомство по аудиту не разделяет эту точку зрения. Кроме того, аудиторы предупреждают о риске потери стоимости при новом межпоколенческом капитале. К 2045 году федеральное правительство должно будет дополнительно одолжить 366 миллиардов евро для пенсионного фонда, что может повлиять на его кредитоспособность, как они предостерегают.

Федеральное ведомство по аудиту считает, что выгоды пенсионного фонда не должны быть ущемлены ради долгосрочного финансирования пенсий. Однако второй пенсионный пакет, похоже, движется в противоположном направлении, как считают аудиторы. Он выгоден более старшим и средним поколениям, обеспечивая их более высокими пенсиями, в то время как более молодые и будущие поколения несут основную нагрузку.

Бундестаг должен рассмотреть второй пенсионный пакет на своем первоначальном чтении в конце сентября. Задержка принятия решения в коалиции "траffic light" закончилась на прошлой неделе, когда лидер FDP и министр финансов Кристиан Линднер заявил, что пакет "переговорен и достиг консенсуса". Лидеры SPD недавно выразили желание принять решение как можно скорее. Однако внутри фракций FDP и Зеленых все еще есть многочисленные критики. Таким образом, принятие пакета также рассматривается как испытание влияния Линднера и Хабека внутри своих партий и фракций.

Основное обоснование правительства для увеличения ставки взносов основывается на втором пенсионном пакете, который, как ожидается, значительно увеличит расходы на пенсионное страхование. Озабоченность, выраженная Федеральным ведомством по аудиту, указывает на то, что второй пенсионный пакет может привести к ущемлению выгод пенсионного фонда в долгосрочной перспективе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно