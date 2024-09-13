Счетная палата выносит предупреждение относительно пенсионного плана.

Федеральное ведомство по аудиту выразило обеспокоенность в отношении пенсионных планов правительства, утверждая, что второй пенсионный пакет приведет к значительному росту расходов на пенсионное страхование. К 2045 году общие расходы пенсионного фонда могут достичь 507 миллиардов евро, что приведет к среднему годовому увеличению расходов на пенсию на 25 миллиардов евро. Этот рост затрат может привести к существенному увеличению ставок взносов.

В отчете Федерального ведомства по аудиту говорится, что затраты на второй пенсионный пакет превышают расширение производительности за предыдущее десятилетие. Основной причиной роста затрат является план правительства сохранить уровень пенсии на уровне 48 процентов, что приведет к пенсиям, которые к 2045 году будут на 6 процентов выше, чем предусмотрено действующим законодательством.

В результате этих дополнительных расходов ставка пенсионных взносов к 2045 году, по прогнозам, вырастет более чем на четыре процентных пункта. Создание долговых межпоколенческих капиталов, которые должны внести около 10 миллиардов евро в пенсионный фонд ежегодно начиная с 2036 года, приносит лишь незначительное облегчение. Взносы в пенсионный фонд могут быть снижены максимум на 0,4 процентного пункта. К 2045 году ставка взносов, по прогнозам, составит 22,3 процента по сравнению с нынешними 18,6 процента.

Министерство труда считает увеличение взносов оправданным, как оно заявило в заявлении для "Der Spiegel". Однако Федеральное ведомство по аудиту не разделяет эту точку зрения. Кроме того, аудиторы предупреждают о риске потери стоимости при новом межпоколенческом капитале. К 2045 году федеральное правительство должно будет дополнительно одолжить 366 миллиардов евро для пенсионного фонда, что может повлиять на его кредитоспособность, как они предостерегают.

Федеральное ведомство по аудиту считает, что выгоды пенсионного фонда не должны быть ущемлены ради долгосрочного финансирования пенсий. Однако второй пенсионный пакет, похоже, движется в противоположном направлении, как считают аудиторы. Он выгоден более старшим и средним поколениям, обеспечивая их более высокими пенсиями, в то время как более молодые и будущие поколения несут основную нагрузку.

Бундестаг должен рассмотреть второй пенсионный пакет на своем первоначальном чтении в конце сентября. Задержка принятия решения в коалиции "траffic light" закончилась на прошлой неделе, когда лидер FDP и министр финансов Кристиан Линднер заявил, что пакет "переговорен и достиг консенсуса". Лидеры SPD недавно выразили желание принять решение как можно скорее. Однако внутри фракций FDP и Зеленых все еще есть многочисленные критики. Таким образом, принятие пакета также рассматривается как испытание влияния Линднера и Хабека внутри своих партий и фракций.

Основное обоснование правительства для увеличения ставки взносов основывается на втором пенсионном пакете, который, как ожидается, значительно увеличит расходы на пенсионное страхование. Озабоченность, выраженная Федеральным ведомством по аудиту, указывает на то, что второй пенсионный пакет может привести к ущемлению выгод пенсионного фонда в долгосрочной перспективе.

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