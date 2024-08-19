- Счетная палата требует возмещения от парламентских фракций.

Государственный аудиторский офис в Саксонии-Анхальт обвиняет политические группы в ландтаге в неэффективном управлении финансовыми ресурсами. Примерно 100 000 евро, охватывающие период с 2012 по 2016 год, остаются неповернутыми, согласно президенту Государственного аудиторского офиса Каю Бартхелю. Аудиторы оценивают общую сумму злоупотреблений в 130 000 евро, при этом лишь малая часть этих средств была возвращена на данный момент.

Нарушения охватывают различные области, в том числе, но не ограничиваясь, политические продвижения, маскирующиеся под общественные Relations-мероприятия, несанкционированное использование служебных автомобилей и роскошные развлекательные расходы. Бартхел привел пример, когда руководители фракций посещали национальную конференцию своей партии на служебных автомобилях, что он сочёл неуместным. "Это уже не работа партии", - сказал он, отметив, что такие поездки должны либо считаться личными, либо оплачиваться самой политической партией.

Бартхел обвинил президента ландтага Гуннара Шелленбергера (ХДС) в том, что он не принял достаточных мер для возвращения неправомерно потраченных средств. Бартхел сожалел о том, что Шелленбергер и парламентская администрация не уделили этому вопросу достаточного внимания. Шелленбергер, по сообщениям, считает, что пока нет явного права требовать возврата средств. В ответ Государственный аудиторский офис требует внесения изменений в законодательство, иначе злоупотребления могут остаться безнаказанными.

Некоторые группы признали, что неправомерно тратили средства, и возместили свои фракционные бюджетные субсидии государственной казне в размере от 700 до примерно 20 000 евро. Бартхел отметил, что некоторые группы почти полностью возместили средства, в то время как другие ещё не вернули ни евро. Такая тенденция не может продолжаться, подчеркнул Бартхел. В других землях политики более строгие правила возврата средств.

Фракционные бюджетные субсидии в последнее время существенно выросли. В 2012 году было запланировано около 5,7 миллиона евро, а в 2021 году эта сумма выросла до 9,1 миллиона евро. За этот период также наблюдался рост числа избранных групп в ландтаге, и сейчас там представлены шесть групп - ХДС, СДПГ, СВП, АФД, "Левые" и "Зеленые".

Финансовый сектор должен внимательно следить за ситуацией с фракционными бюджетными субсидиями в политических группах Саксонии-Анхальт из-за значительного злоупотребления ими в финансовом секторе. Финансовый сектор может рассмотреть возможность внедрения более строгих правил возврата средств на основе опыта других земель.

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