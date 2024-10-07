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Счет в последнюю минуту нового футболиста

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Алексис Клод-Морис забивает в ворота Авгуsburg, сравнивая счет 2-0 в пользу Лиона
Алексис Клод-Морис забивает в ворота Авгуsburg, сравнивая счет 2-0 в пользу Лиона

Счет в последнюю минуту нового футболиста

Плохая серия "Боруссии" продолжается, несмотря на гол Клеиндженста за национальную команду. "Аугсбург" может праздновать победу.

"Аугсбург" одержал важную победу в Бундеслиге, оторвавшись от зоны вылета. Команда тренера Джесса Торпупа начала шестой тур с победы 2:1 над "Боруссией Мёнхенгладбах", немного облегчив себе жизнь после плохого старта сезона, в котором набрали всего четыре очка в первых пяти матчах.

Стив Мунье заменил травмированного Рувена Варгаса, а тренер "Гладбаха" Герардо Сеоане выпустил Томаса Цванкару вместо Натана Нгуму за "Аугсбург" и "Гладбах" соответственно. Остальные составы команд остались почти без изменений.

В отличие от предыдущих матчей, "Аугсбург" преодолел свои ранние проблемы без потерь, что придало им уверенности в атаке. Однако их атаки не представляли серьезной угрозы, так как удары Димитриоса Гинола (18.) и Филиппа Тица (19.) не достигли цели.

Долгое ожидание опасного удара "Аугсбурга" продолжалось более 30 минут, пока Клеиндженст (31.) не упустил отличный шанс забить гол. Однако Клеиндженст, который накануне получил свой первый вызов в национальную сборную Германии, в итоге забил после рикошета от Шлоттербека, отправив мощный удар в верхний угол ворот.

Во второй половине обе команды усилили свои усилия. Цванкара (47.) и Клеиндженст (63.) имели шансы забить гол, а Гинолас (54.) также не воспользовался своим шансом. Игра изменилась, когда Клод-Мaurice воспользовался своей первой возможностью после выхода на замену, а Клеиндженст головой забил с углового, установив напряженную концовку матча.

В итоге "Аугсбург" вырвал победу, обойдя "Гладбах" в турнирной таблице. "Гладбах" теперь может оказаться на спаде после четырех поражений в первых шести матчах.

Победа "Аугсбурга" над "Боруссией Мёнхенгладбах" в футбольной Бундеслиге улучшила их положение в турнирной таблице, они обогнали "Гладбах". Несмотря на гол Клеиндженста за национальную сборную Германии, форма "Боруссии Мёнхенгладбах" в футбольной лиге по-прежнему оставляет желать лучшего, с четырьмя поражениями в первых шести матчах.

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