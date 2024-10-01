Сбор за передачу для потребителей электроэнергии постепенно увеличивается в системе подачи электроэнергии на большие расстояния.

Люди, использующие электричество, могут ожидать более высоких расходов на распределение электроэнергии по наземной транспортной системе в следующем году. Типовая сеть тарифов для высоких и трансформаторных уровней запланирована к увеличению на 3,4% до 0,0665 евро за киловатт-час, как заявили четыре немецких оператора передающей сети (СОН) - 50Гц, Amprion, Tennet и TransnetBW.

Для домохозяйств, потребляющих 3500 киловатт-часов в год, это увеличение означает дополнительную финансовую нагрузку в размере примерно 7,70 евро.

Основной причиной этого роста является увеличение расходов на "управление перегрузками", используемое для предотвращения перегрузки линий. По словам СОН, "этот сегмент затрат теперь составляет более половины всей стоимости сети". Второй по значимости фактор - инвестиции в развитие сети. "Это необходимо для продвижения и модернизации сети для низкоуглеродистой энергетической системы". Тарифы остаются неизменными по всей стране. СОН планируют завершить и объявить окончательную сумму к концу года.

Увеличение тарифов на сеть в основном обусловлено годом выпуска оборудования, используемого для управления перегрузками, так как более новые модели часто имеют более высокие затраты. Кроме того, год выпуска оборудования, используемого для развития сети, также может повлиять на затраты на инвестиции.

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