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Сбережение батарей от солнечных панелей является бременем для сети

 and  John Stellmacher
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По мнению DIW, электроэнергия, полученная от солнечных панелей, должна подаваться в сеть более...
По мнению DIW, электроэнергия, полученная от солнечных панелей, должна подаваться в сеть более «ориентированной на сеть и рынок».

Сбережение батарей от солнечных панелей является бременем для сети

Многие люди теперь используют не только солнечные панели, но и сопутствующие системы хранения батарей. Хотя это, безусловно, позитивно, это также имеет свои минусы: согласно анализу, эти системы хранения часто одновременно подают полную мощность в нагруженную сеть. Необходимы более умные решения.

Бум солнечной энергии в Германии все больше усложняет контроль над электрическими сетями, согласно исследованию. Анализ Германского института экономических исследований (DIW) в Берлине показывает, что генерация солнечной энергии высоко сконцентрирована в полдень солнечных дней. "Это может привести к временным узким местам в электрических сетях, особенно на уровне распределения".

Существующая гибкость в интеграции фотоэлектрических систем (ФЭС) не всегда используется оптимально. Многие ФЭС в зданиях были установлены в сочетании с системами хранения батарей в последнее время, что позволяет домохозяйствам или предприятиям увеличить собственное потребление электроэнергии от ФЭС.

"Однако почти нет стимулов использовать эти системы хранения как можно более ориентированными на сеть или рынок, так как ни тарифы на подачу электроэнергии, ни, в большинстве случаев, тарифы на электроэнергию для домохозяйств не дают соответствующих сигналов: вознаграждения и цены одинаковы для каждого киловатт-часа, независимо от текущей рыночной цены", - говорится в исследовании.

Например, может произойти, что системы хранения ФЭС уже полностью заряжены в летние месяцы в часы пиковой генерации ФЭС и затем подают полную мощность в сеть, нагружая местные электрические сети. Для более эффективного контроля над электрическими сетями необходима большая скорость установки "умных" электросчетчиков, согласно исследованию.

Цель расширения уже достигнута

Расширение солнечных установок получило значительный импульс. В прошлом году добавление новой мощности почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом и составило почти 14 гигаватт, согласно данным Федерального сетевого агентства. Согласно Министерству экономики, общая мощность установленных солнечных установок к концу июня превысила 90 гигаватт. Это означает, что цель федерального правительства в 88 гигаватт к 2024 году уже достигнута.

К 2030 году установленная мощность должна составить 215 гигаватт. Для достижения этой цели расширения темп должен продолжать расти, согласно исследованию DIW. Основным драйвером расширения в настоящее время являются сильные добавления небольших ФЭС на зданиях, которые привлекательны из-за преимуществ собственного потребления. "Но есть и обратная сторона: еще есть потенциал для открытых полевых установок".

Важным фактором недавнего сильного роста является снижение цен на солнечные модули. В последние годы в Китае были созданы очень большие производственные мощности. Однако они в настоящее время далеко не полностью используются, что создает давление на цены на модули. Китай доминирует в глобальной цепочке производства ФЭС. Поэтому дальнейшее расширение ФЭС также зависит от импорта из Китая.

Вот и конец статьи.

Сектор солнечной энергии, включая использование солнечных панелей и систем хранения батарей, переживает значительный рост в Германии. Однако этот бум создает проблемы для управления электрическими сетями, поскольку эти системы хранения часто одновременно подают полную мощность в сеть.

При целевой мощности 215 гигаватт к 2030 году критически важно оптимально использовать существующую гибкость в интеграции фотоэлектрических систем (ФЭС) и систем хранения батарей в солнечном секторе, что может помочь облегчить нагрузку на местные электрические сети.

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