- Сбережение 1,1 миллиона страниц пепельного книги в огне Анны Амалии

В 1613 году книга Галилео Галилея и сборник любовных песен 1660 года стали частью ценных культурных артефактов, уничтоженных пожаром в библиотеке герцогини Анны Амалии в Веймаре, который длился 20 лет. Несмотря на то, что многие рукописи были сохранены или все еще обнаруживаются, около 1,1 миллиона страниц поврежденных текстов, известных как "пепельные книги", были восстановлены уникальными методами специалистами, как сообщает Классическая фондация Веймара. Благодаря этой работе будет сохранено 1,5 миллиона страниц из первоначальных 7 миллионов поврежденных страниц.

Катастрофа произошла 2 сентября 2004 года, когда короткое замыкание в кабеле спровоцировало пожар в здании библиотеки, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, крыша и другие архитектурные элементы были полностью уничтожены огнем. Кроме того, роскошный рококо-интерьер пострадал от воздействия тепла и воды. По данным Классической фондации, около 50 000 исторических книг и 35 портретов были безвозвратно утеряны.

Ремонт исторического здания библиотеки, который также контролировался знаменитым поэтом Иоганном Вольфгангом фон Гёте (1749-1832), обошелся в астрономическую сумму 12,8 миллионов евро. В 2007 году на его торжественном открытии присутствовал тогдашний президент Хорст Кёлер. Восстановление включало установку современной системы пожаротушения, которая, по словам фонда, быстро гасит пожары и минимизирует ущерб культурным ценностям, мебели и строительным материалам.

В ночь катастрофы цепочка людей помогла пожарным и гражданам спасти многочисленные книги. В результате, 28 000 томов были спасены, а еще 118 000 книг пострадали от воды и огня. На тот момент ущерб от книг библиотеки оценивался в астрономическую сумму 67 миллионов евро.

На данный момент потрачено 11,3 миллиона евро на замену утраченных работ, а также 7,8 миллиона евро на восстановление "пепельных книг". Классическая фондация получила финансирование от федерального и государственного правительств для покрытия расходов на спасение рукописей до конца 2028 года.

К сожалению, полное понимание ущерба еще не достигнуто во всех аспектах. Ирония заключается в том, что музыкальная коллекция герцогинь Анны Амалии и Марии Павловны особенно сильно пострадала от огня. Несмотря на это, фонд заявляет, что есть "явные, но еще не полностью идентифицированные потери", так как степень повреждения восстановленных фрагментов настолько высока, что не все они еще полностью идентифицированы.

Процесс восстановления поврежденных текстов, известных как "пепельные книги", включал уникальные методы для сохранения других ценных культурных артефактов, пострадавших от огня. Несмотря на значительный ущерб, все еще есть явные, но не полностью идентифицированные потери в значительной музыкальной коллекции герцогинь Анны Амалии и Марии Павловны.

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