Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Сбережение 1,1 миллиона страниц пепельного книги в огне Анны Амалии

В двух десятках лет назад Библиотеку Анны Амалии маленького герцогства пережиг. Нынешнее бесценные артефакты были невосстановимо уничтожены, в то время как спасение других продолжается, и масштаб некоторых убытков остаются неизвестными.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Богатские литературные произведения и исторические артефакты были уничтожены пламенем.
Богатские литературные произведения и исторические артефакты были уничтожены пламенем.

- Сбережение 1,1 миллиона страниц пепельного книги в огне Анны Амалии

В 1613 году книга Галилео Галилея и сборник любовных песен 1660 года стали частью ценных культурных артефактов, уничтоженных пожаром в библиотеке герцогини Анны Амалии в Веймаре, который длился 20 лет. Несмотря на то, что многие рукописи были сохранены или все еще обнаруживаются, около 1,1 миллиона страниц поврежденных текстов, известных как "пепельные книги", были восстановлены уникальными методами специалистами, как сообщает Классическая фондация Веймара. Благодаря этой работе будет сохранено 1,5 миллиона страниц из первоначальных 7 миллионов поврежденных страниц.

Катастрофа произошла 2 сентября 2004 года, когда короткое замыкание в кабеле спровоцировало пожар в здании библиотеки, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, крыша и другие архитектурные элементы были полностью уничтожены огнем. Кроме того, роскошный рококо-интерьер пострадал от воздействия тепла и воды. По данным Классической фондации, около 50 000 исторических книг и 35 портретов были безвозвратно утеряны.

Ремонт исторического здания библиотеки, который также контролировался знаменитым поэтом Иоганном Вольфгангом фон Гёте (1749-1832), обошелся в астрономическую сумму 12,8 миллионов евро. В 2007 году на его торжественном открытии присутствовал тогдашний президент Хорст Кёлер. Восстановление включало установку современной системы пожаротушения, которая, по словам фонда, быстро гасит пожары и минимизирует ущерб культурным ценностям, мебели и строительным материалам.

В ночь катастрофы цепочка людей помогла пожарным и гражданам спасти многочисленные книги. В результате, 28 000 томов были спасены, а еще 118 000 книг пострадали от воды и огня. На тот момент ущерб от книг библиотеки оценивался в астрономическую сумму 67 миллионов евро.

На данный момент потрачено 11,3 миллиона евро на замену утраченных работ, а также 7,8 миллиона евро на восстановление "пепельных книг". Классическая фондация получила финансирование от федерального и государственного правительств для покрытия расходов на спасение рукописей до конца 2028 года.

К сожалению, полное понимание ущерба еще не достигнуто во всех аспектах. Ирония заключается в том, что музыкальная коллекция герцогинь Анны Амалии и Марии Павловны особенно сильно пострадала от огня. Несмотря на это, фонд заявляет, что есть "явные, но еще не полностью идентифицированные потери", так как степень повреждения восстановленных фрагментов настолько высока, что не все они еще полностью идентифицированы.

Процесс восстановления поврежденных текстов, известных как "пепельные книги", включал уникальные методы для сохранения других ценных культурных артефактов, пострадавших от огня. Несмотря на значительный ущерб, все еще есть явные, но не полностью идентифицированные потери в значительной музыкальной коллекции герцогинь Анны Амалии и Марии Павловны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно