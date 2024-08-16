Саудовская Аравия купит регион чемпионата мира 2026 года

Следущий чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде. Ответственная континентальная федерация КОНКАКАФ уже заключила новое выгодное соглашение. Саудовская Аравия вкладывает миллионы долларов через свой суверенный фонд.

Менее чем за два года до чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде Саудовская Аравия также инвестировала в растущий футбольный бизнес региона-хозяина. Суверенный фонд Саудовской Аравии PIF и континентальная федерация КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и Карибский бассейн) объявили о всеобъемлющем и, как сообщается, многомиллионном партнерстве в четверг.

"Цель нашего сотрудничества - продвижение футбола во всех 41 члене КОНКАКАФ", - заявили обе стороны в совместном заявлении. "Мы рады начать наше партнерство с КОНКАКАФ, которое находится в переломный момент со всеми своими членами", - сказал CEO PIF Мохаммед Аль-Саяяд.

Сотрудничество будет поддерживать соревнования КОНКАКАФ для национальных и клубных команд, а участие PIF охватывает мужской и юношеский футбол, а также женский футбол, несмотря на ограниченные права женщин и возможности для занятий спортом в Саудовской Аравии.

Усиление влияния в международном футболе

Это не помешало президенту КОНКАКАФ Виктору Монтаглиани, который также является вице-президентом ФИФА, с энтузиазмом оценить сделку: "Это стратегическое партнерство внесет вклад в развитие футбола во всем нашем регионе. По мере приближения чемпионата мира 2026 года все наши соревнования будут привлекать больше внимания".

Через спонсорство КОНКАКАФ Саудовская Аравия, единственный кандидат на проведение чемпионата мира 2034 года, продолжает свои значительные усилия по расширению своего влияния в международном футболе. Ее государственная нефтяная компания Aramco уже подписала выгодное спонсорское соглашение с ФИФА до 2027 года прошлой весной.

Рост спортивного участия Саудовской Аравии был критически воспринят во многих частях мира, с правозащитными организациями, оценивающими миллионные инвестиции королевства в теннис или гольф как "спортивное отбеливание" для улучшения своего имиджа.

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в футбольный бизнес региона-хозяина чемпионата мира 2026 года, в частности, в футбольные мероприятия, организованные КОНКАКАФ. После этого партнерства соревнования чемпионата мира 2026 года должны привлечь больше внимания.

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