- Саразин поощряет поражение СДПГ <unk> выступает за сдвиг в направлении

Бывший политик от СДПГ Тилло Сарацин, известный своими неоднозначными взглядами, надеется на крупное поражение своей бывшей партии на предстоящих выборах из-за ее миграционной политики. Он считает, что это заставит СДПГ пересмотреть свою позицию по вопросу иммиграции. "Если бы я мог пожелать СДПГ, как лояльному члену в течение 47 лет, что-то, то это было бы то, чтобы она так плохо выступила на трех предстоящих выборах в ландтаги, что внутренний переворот и смена тем стал бы неизбежным", - заявил Сарацин (79) в Берлине на презентации своей новой книги "Неверный путь Германии".

Сарацин считает, что текущее молчание по вопросу миграции ответственно за плохие результаты СДПГ в опросах. Он думает, что это можно изменить только под давлением. Он надеется на перемены внутри существующих партий.

В вопросе миграции Сарацин считает, что ХДС, Зеленые и СДПГ имеют решение для борьбы с ростом AfD. Однако он не видит ни одной партии с разумными решениями в настоящее время. Но он видит отдельных людей во всех партиях, кто это делает.

Сарацин призывает к ужесточению контроля над иммиграцией

Комментируя исламистскую атаку в Солingen с тремя жертвами, Сарацин сказал: "Атака раскрыла криминальные проблемы, связанные с миграцией. Корреляция между молодыми мужчинами, культурной отчужденностью и исламистской радикализацией поразительна и вызывает тревогу из-за своего растущего распространения".

Даже зоны без ножей не помогут, считает он. Нужны ужесточение контроля над иммиграцией и новый подход к депортациям, но он сожалеет о отсутствии "действенных большинств" для этого.

Сарацин советует не реагировать на AfD и вместо этого находить ошибки

Сарацин отказался комментировать AfD дальше. Он считает, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативном отношении лидера AfD Бьёрна Хёкке (которое он в основном разделяет), партии должны обращаться к проблемам, которые привели к успеху AfD.

Это видно по быстрому росту Альянса за прогресс, возглавляемого Сахрой Вагенкнехт (BSW), которая является одним человеком, обращающимся только к двум темам. "Что сделали не так ХДС, СДПГ, Зеленые и СвДП, чтобы это произошло? Пока партии серьезно не займутся этим, они не смогут бороться с угрозой, которой они подвержены", - сказал Сарацин.

"Неверный путь Германии" - восьмая книга Сарацина, обложка которой представляет собой национальные цвета черного, красного и золотого, проступающие через трещину. Издатель Михаэль Флейсснер из издательства Langen Müller сказал, что предыдущие книги все еще актуальны и актуальны, учитывая текущие вызовы нашей страны. Текущая книга, добавил он, подчеркивает точность Сарацина в предсказании проблем в его спорном бестселлере "Германия самоуничтожается" (1,6 миллиона экземпляров по данным издателя) от 2010 года.

Сарацин предлагает политические альтернативы и общественные, государственные и политические решения проблем, используя статистику, сказал издатель Флейсснер. Автор Сарацин сказал: "Я не вижу полностью мрачного будущего, но если мы продолжим так же, как в последние 20 лет, скорость упадка ускорится".

Комиссия, как предлагает Сарацин, могла бы потенциально бороться с растущим влиянием экстремистских партий, таких как AfD, путем усиления своих иммиграционных политик и ужесточения правил депортации, что требует принятия актов, установленных Комиссией, для эффективного применения соответствующих

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