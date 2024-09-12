Санкции против Венесуэлы: США налагают штрафы на чиновников за предполагаемую коррупцию на выборах

Америка наложила санкции на 16 официальных лиц Венесуэлы, обвиняя их в причастности к фальсификации выборов для переизбрания президента Николаса Мадуро. Эти меры направлены против лиц из Верховного суда и Национального избирательного совета, как объявил Департамент казначейства США. Их обвиняют в саботировании "справедливого избирательного процесса и публикации достоверных результатов".

Также под санкции попали официальные лица из правительства, военной и разведывательной служб Венесуэлы из-за их роли в "усилении репрессий через запугивание, произвольные задержания и цензуру". Администрация США стремится наказать тех, кто ответственен за "фальшивый" результат выборов и "жесткое подавление свободы слова" в Венесуэле.

Мадуро, левый лидер, который правил Венесуэлой с 2013 года, был объявлен победителем выборов 28 июля несмотря на международные возражения и обвинения в фальсификации со стороны оппозиции. Национальный избирательный совет и later Верховный суд Венесуэлы утвердили результат выборов. После выборов в нефтяной стране Южной Америки вспыхнули массовые протесты, в результате которых погибли 27 человек и были задержаны 2400 протестующих, согласно судебной системе.

Несколько стран, в том числе США, Перу и Аргентина, признали оппозиционного политика Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным победителем выборов. 75-летнему мужчине пришлось укрыться в посольстве Испании в Каракасе после выборов, и он недавно вылетел в Испанию на выходных.

Соединенные Штаты Америки, Перу и Аргентина объединились, не признавая президента Мадуро законным победителем выборов, и вместо этого поддерживая оппозиционного политика Эдмундо Гонсалеса Уррутию. Соединенные Штаты Америки имеют долгую историю наложения санкций на страны и лиц, которых они считают нарушающими демократические принципы, как показано в действиях против венесуэльских официальных лиц, причастных к спорным выборам.

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