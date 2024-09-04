- Самые высокие значения, зафиксированные в районе Потсдама, достигают 35 градусов.

После жаркого дня немецкая метеорологическая служба зафиксировала беспрецедентные рекордные температуры в нескольких точках Берлина и Бранденбурга. В Потсдаме метеорологи зафиксировали первоначальное значение 35,0°C. Предыдущий рекорд для 4 сентября составлял 33,5°C в 1985 году, согласно данным DWD.

В Доберигу-Кирххайне (Эльба-Эльстер) было даже жарче - 35,3°C. Предыдущий рекорд там составлял 29,3°C, установленный 4 сентября 2011 года. В Берлине-Темпельхоф температура поднялась до 34,2°C, превысив предыдущий рекорд 28,5°C в 1949 году. В Котбусе температура достигла 33,2°C, превзойдя предыдущий рекорд 32,0°C в 1895 году.

DWD предсказывал и предупреждал об экстремальной жаре и потенциальных рисках для здоровья. На следующий день также не ожидается существенного облегчения, так как сохранится солнечная погода.

Максимальная температура в Берлине-Темпельхоф в этот период побила рекорд, установленный в 1949 году. Непреcedentedная жара в Доберигу-Кирххайне установила новый максимальный показатель, превзойдя старый рекорд 2011 года.

Читайте также: