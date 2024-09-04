Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМаксимальное значение

Самые высокие значения, зафиксированные в районе Потсдама, достигают 35 градусов.

Берлин и Бранденбург продолжают испытывать высокую температуру. В течение нескольких дней метеорологи регистрируют беспрецедентные показатели.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Рекорды экстремальных температур зафиксированы в Берлине и Бранденбурге метеорологическим...
Рекорды экстремальных температур зафиксированы в Берлине и Бранденбурге метеорологическим агентством.

- Самые высокие значения, зафиксированные в районе Потсдама, достигают 35 градусов.

После жаркого дня немецкая метеорологическая служба зафиксировала беспрецедентные рекордные температуры в нескольких точках Берлина и Бранденбурга. В Потсдаме метеорологи зафиксировали первоначальное значение 35,0°C. Предыдущий рекорд для 4 сентября составлял 33,5°C в 1985 году, согласно данным DWD.

В Доберигу-Кирххайне (Эльба-Эльстер) было даже жарче - 35,3°C. Предыдущий рекорд там составлял 29,3°C, установленный 4 сентября 2011 года. В Берлине-Темпельхоф температура поднялась до 34,2°C, превысив предыдущий рекорд 28,5°C в 1949 году. В Котбусе температура достигла 33,2°C, превзойдя предыдущий рекорд 32,0°C в 1895 году.

DWD предсказывал и предупреждал об экстремальной жаре и потенциальных рисках для здоровья. На следующий день также не ожидается существенного облегчения, так как сохранится солнечная погода.

Максимальная температура в Берлине-Темпельхоф в этот период побила рекорд, установленный в 1949 году. Непреcedentedная жара в Доберигу-Кирххайне установила новый максимальный показатель, превзойдя старый рекорд 2011 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пожарные были вызваны для устранения последствий штормового события, в результате которого шесть...
Федеральные земли Германии

С корабля изрывается деревянная хижина, в результате чего шесть человек получают травмы.

Буря в Гамбурге сдувает деревянный дом с корабля в Мёvidaфельке. Представление известного артиста откладывается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Мерц, Креtschмер и Войгт видят выборы в землю Бранденбург как критически важный тест для коалиции...
Федеральные земли Германии

ХДС рассматривает выборы в Бранденбурге как решающее испытание для коалиции светофоров

После значительных потерь партий виде Трафика в Саксонии и Тюрингии, ХДС ожидает сильный и недвусмысленный показатель на предстоящих выборах бренда в Бранденбурге.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Неожиданно стойкий, смерч потряс рекорды пожарной охраны
Федеральные земли Германии

Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

В Бремене и Ольденбурге проливные дожди приводят к хаосу. Дороги и подземные переходы затоплены, деревья вырваны с корнем. Пожарная служба работает без перерыва.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Получение гражданства для поступления в MSC в HHLA Переводится как:
Федеральные земли Германии

Получение гражданства для поступления в MSC в HHLA Переводится как:

- Получение гражданства для поступления в MSC в HHLA Переводится как: Гамбургский парламент в итоге одобрил спорное включение крупнейшей в мире судоходной компании MSC в компанию по логистике порта HHLA. Левый прогрессивный коалиция провела соглашение во втором и последнем раунде голосования, несмотря на продолжающиеся протесты. В подсчете голосов 72 из

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только...
Политика

Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В Тюрингии и Саксонии примерно 30% поддерживают Альтернативу для Германии. Канцлер Шольц расставил акценты, назвав три возможных причины этой тенденции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание
Культура

Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание

- Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание На премьере "Джокер: Двойная шизофрения" в Венеции Леди Гага (38) затмила всех. Певица-акриса появилась на мероприятии вместе со своим со-звездой Хоакином Фениксом (49), режиссером Тоддом Филлипсом (53), своим партнером Майклом Полански (46) и в эффектном наряде. Ее образ включал облегающий, глубоко

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.
Политика

Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.

Соединенные Штаты часто обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы. В ответ администрирование вводит существенный набор санкций. Особое внимание уделяется государственной телеканалу RT.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На этом гравийном карьере преступник ушёл от своей охраны.
Панорама

Возвращение беглых убийц в Германию

Возвращение беглых убийц в Германию Прошлым летом осужденный за убийство успешно сбежал во время прогулки в тюрьме и смог покинуть страну, оказавшись в Молдове. После нескольких месяцев на свободе он был пойман и сейчас находится в заключении, но уже в другом исправительном учреждении. Как сообщает Министерство юстиции в Штутгарте, точное

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно