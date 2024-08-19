- Самый старый в Германии завод по производству морских корзин закрепляет за собой новое начало

Самая старая фабрика пляжных корзин в Германии, расположенная в Герингсдорфе, сменила владельца из-за банкротства. В понедельник деревообрабатывающая мастерская Похль из Цюссова, в районе Ворпommern-Грайфсвальд, приобрела компанию и всех 14 сотрудников, как сообщили новые владельцы, Манфред и Йозефина Похль.

Впредь компания, которая подала заявление о банкротстве в сентябре 2023 года из-за финансовых трудностей, не будет производить только пляжные корзины. Манфред Похль, чья столярная мастерская специализируется на создании интерьеров яхт, планирует обрабатывать заказы на фабрике пляжных корзин вместе со своей обычной работой.

Корзины для воздушных шаров

Кроме того, фабрика будет производить корзины из натуральных материалов для производителя воздушных шаров в южной Германии. По плану, эти три направления должны обеспечить стабильное использование ресурсов, сказал Похль агентству Дойче Прессе-Агентур.

Корпорации Usedom GmbH & Co. KG, предыдущее название компании, якобы будет переименовано в Корпорации 1925 Usedom GmbH & Co. KG. Производство якобы будет перенесено из Герингсдорфа в ближайший Уeckermünde, где Похль заявил, что они арендовали производственный цех.

Удача в последнюю минуту

Администратор банкротства Йорг Зиверс выразил благодарность. "Сначала не было найдено ни одного инвестора, и мы думали о закрытии бизнеса", - сказал он. Уведомления об увольнении были отправлены. Затем Манфред Похль увидел объявление в газете и связался с ними. "Когда мы обнаружили, что он действительно заинтересован, мы отозвали уведомления об увольнении", - это произошло весной.

Новые владельцы, Манфред и Йозефина Похль, родом из города Цюссов в районе Ворпommern-Грайфсвальд, также в Германии. Несмотря на финансовые трудности, приобретенная компания теперь будет производить корзины для воздушных шаров, а также пляжные корзины, как сказал Манфред Похль.

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