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Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Самый молодой игрок в истории "Баварии" развивается в сельской местности

Молодой талант Пол Вanner блистает в дебютном матче за 1. FC Хайденхайм в Бундеслиге. Футбольные гиганты Бавария Мюнхен пристально следят за прогрессом 18-летнего игрока. В настоящее время Вanner полностью сосредоточен на своем спортивном росте.

Глаза сияют, Вanner стоит в мрачных залах стадиона Миллернтор. "Это то, чего я хочу", - шепчет он, размышляя о своей значительной роли в 1. FC Хайденхайм. Тренер Франк Шмидт хвалит его навыки.

"Он обладает впечатляющими пасовыми навыками, острым глазом и уже достиг невероятного уровня в футболе", - хвалит Шмидт, демонстрируя талант, который Бавария Мюнхен одолжила ему на год для доводки. Вanner забил свой первый гол в Бундеслиге в победе над FC St. Pauli со счетом 2:0 (0:0), идеальное завершение первого тура турнира. Это было "восхитительно" для него.

Эльверсберг, Хайденхайм – FC Bayern?

Шмидт открыто говорит о талантах Вanner. Ему нужно научиться справляться с возросшими ожиданиями и превращать неудачи в положительные уроки. В один прекрасный день, возможно, он будет готов для действующих чемпионов, дебютировав в немецкой элите в 16 лет и 15 дней в 2022 году. За ним следят разные национальные команды, в том числе Австрия - его страна рождения, где он потенциально может играть.

В настоящее время Вanner полностью сосредоточен на своем спортивном развитии. Его карьера сделала большой скачок в прошлом сезоне, когда он провел год в качестве стажера в SV Эльверсберг во второй лиге. Теперь он преуспевает на следующем уровне в Хайденхайме и уже отметил победу в Кубке Германии и победу со счетом 2:1 над BK Хаккен в квалификационном раунде Лиги конференций.

Быстрый, ловкий и точный в завершении - дебют Вanner в Бундеслиге за ФХ ошеломил зрителей. Шмидт считал его лучшим игроком первой половины игры. Тем не менее, харизматичный тренер подчеркнул, что путь Вanner только начинается. Ему нужно культивировать как физическую, так и психологическую "стойкость", чтобы Consistently конкурировать на высоком уровне.

Вanner признает, что есть области для улучшения. "Я считаю, что у меня еще есть место для роста в моей общей защитной игре", - признает праворукий игрок: "И в принятии ответственности. Я считаю, что это превосходный клуб". Его начало было ничем иным, как впечатляющим.

Впечатляющая игра Вanner в Бундеслиге не осталась незамеченной, даже футбольные гиганты Бавария Мюнхен пристально следят за его прогрессом. Во время матча против FC St. Pauli Вanner забил свой первый гол в Бундеслиге, ошеломляя зрителей своей быстрой игрой, точным завершением и впечатляющими пасовыми навыками.

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