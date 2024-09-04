Самый яростный противник железной дороги уходит в отставку.

Резкий на язык, посредственный, идиот – список оскорблений Клауса Вессельского в адрес совета Deutsche Bahn обширен. С его уходом на пенсию, возможно, многие из них испытают облегчение от того, что долгоживущий лидер Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) уходит в отставку. Сегодня в Дрездене состоятся выборы нового председателя союза, на которых Вессельский не будет баллотироваться.

Для Вессельского грубый язык был популярным инструментом для сопровождения переговоров о зарплате и получения рычагов давления. Это было особенно важно, поскольку под его руководством GDL быстро эскалировала переговоры о зарплате – парализуя Германию забастовками, раздражая пассажиров и влияя на экономику.

Вессельский быстро защищал свою GDL, заявляя, что она не несет ответственности за забастовки, а вина лежит на совете Deutsche Bahn, которого он затем обвинял в некомпетентности и переплате. По его мнению, забастовки всегда были оборонительной мерой, навязанной GDL. Стратегия Вессельского: максимальная конфронтация, максимальные требования для достижения максимального результата. И это было бесспорно успешным. Его последний крупный проект этого года – постепенное введение 35-часовой рабочей недели для машинистов. Это предшествовало самой длительной железнодорожной забастовке в недавней истории.

Вессельский подчеркивал, что профсоюз имеет право на трудовые споры, и забастовки являются законным методом коллективных переговоров. То, что GDL, как относительно небольшой профсоюз, может эффективно контролировать всю страну, устраивает Вессельского. У него есть идеальный инструмент для оказания давления на совет Deutsche Bahn – и GDL стала одним из самых заметных и могущественных профсоюзов в стране.

Неумолимый борец

Его агрессивный стиль переговоров также вызывал призывы к отставке – даже внутри кругов профсоюзов он является спорным. Обычно только лидер выступает перед камерами. Его заместители, в том числе его преемник Марио Райсс, могут только стоять рядом с ним и сердито смотреть. Критики часто обвиняли его в принятии решений в одиночку. "Он стоит там, как будто призывает к религиозной войне – просто чтобы раздуть свое эго", – сказал его предшественник Манфред Шелл, тоже жесткий переговорщик. Он сравнил стиль управления Вессельского в GDL со стилем диктаторов Мао Цзэдуна и Башара аль-Асада.

Но его успехи как переговорщика делают Вессельского неподступным. Он стал известен в 2007 году, когда Шелл уехал на лечение на озеро Констанц посреди жаркой фазы трудового спора. В то время Вессельский продемонстрировал свою непримиримую позицию от имени машинистов, без компромиссов. Результат, которого он добился после месяцев спора в начале 2008 года, можно считать победой с точки зрения GDL: повышение зарплаты на 11%. Несколько месяцев спустя члены профсоюза машинистов избрали Вессельского преемником Шелла – с 90% голосов.

65-летний Вессельский – настоящий профсоюзник. Он был там, когда родилась GDL в Восточной Германии, и стал председателем местной группы в Пирне в 1990 году. Два года спустя квалифицированный машинист начал работать в GDL на административной должности и был полностью освобожден для своей профсоюзной деятельности в 2002 году. В мае 2006 года Вессельский стал вице-председателем GDL. Ранее Вессельский был машинистом в течение многих лет и левым поп-знаменем рабочего класса, но как член ХДС он не совсем идеально подходит.

Тем не менее, можно почувствовать дух классовой борьбы в его нападках на управление железной дорогой – он осудил "болтунов" в железнодорожной башне, которые сидят "на высоком коне" и наполняют свои карманы – за счет тяжело работающих сотрудников.

Эксплуатация здоровья

Совет облегчил задачу главе GDL. Претензия Вессельского о том, что компания годами работала "на грани хаоса", действительно верна. Инфраструктура ветшает, задержки нетерпимы. Несмотря на это, совет получил бонусы в миллионы. То, что профсоюз хочет предъявить максимальные требования с молотка в такой корпоративной культуре, понятно.

Это происходит на фоне другого конфликта, в котором участвует GDL. Он борется за расширение своего влияния на железной дороге. Большинство сотрудников железной дороги организованы в профсоюз EVG. В борьбе за членов GDL стремится обойти своего конкурента.

Вессельский отклонил призыв к деньгам – в 2007 году он отказался от предложения перейти в совет персонала железной дороги. Его вывод после 16 лет во главе GDL? "То, что я делал все эти годы, это грабеж моего здоровья", – сказал он Spiegel. "Я с нетерпением жду возможности больше заботиться о себе – и физически, и ментально. В противном случае жизнь не начинается в 66 лет, она просто щелкает, и вдруг ты ничего не можешь насладиться тем, что создал".

После 16 лет в качестве председателя Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Клаус Вессельский объявил о своей отставке и пообещал лучше заботиться о своем здоровье, заявив, что он "грабил" его во время своего пребывания в должности. Несмотря на критику, которой он подвергался в течение всей своей карьеры за агрессивный стиль переговоров и решения, принятые в одиночку, Вессельский остался неподступным благодаря своим многочисленным успешным переговорам, в том числе по внедрению 35-часовой рабочей недели для машинистов и получению повышения зарплаты на 11% для членов GDL.

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