Самый большой полный месяц в году и быстрый метеоритный дождь Орионидов

Октябрь обещает захватывающие астрономические события. Полнолуние, известное как Охотничья Луна, достигнет пика 17-го числа в 13:26, став самым большим полнолунием года. Это небесное явление также приведет к экстремальным приливам и штормовым наводнениям у побережья.

Близость Луны к Земле усилит гравитационное притяжение, вызывая экстремальные приливы. Ожидаются штормовые наводнения у побережья, а любые осенние штормы могут усилить этот эффект.

Планетарное выравнивание осенью

Вечером на небе можно увидеть Сатурн, планету с кольцами, высоко в востоку в созвездии Водолея. Он виден всю ночь и постепенно перемещается из утреннего неба. В ночь с 14-го на 15-е почти полная Луна пройдет рядом с Сатурном.

Венера также появляется на вечернем небе, но еще не очень заметна. После заката ее можно увидеть в глубоком юго-западе. 26-го числа она пройдет близко от красной гигантской звезды Антареса в созвездии Скорпиона. В начале октября Венера заходит вскоре после 8 вечера, а к концу месяца заходит на полчаса раньше.

Дominant Jupiter becomes the evening's planet. Its rise occurs on the 1st at around 10 pm, but by the end of the month, it rises two hours earlier. Jupiter's brightness lights up the night sky, outshining Venus which sets before Jupiter's rise.

В северо-восточной части неба Марс появляется все раньше и раньше. Если он поднимается 1-го числа в половине первого ночи, то к 31-му он пересекает восточный горизонт уже за четверть часа до 11 вечера. Близость Марса к Земле значительно увеличивается в течение месяца. К концу октября Марс выходит из созвездия Близнецов и входит в созвездие Рака.

К сожалению, Меркурий не будет виден в этом октябре. Быстрая планета не появится.

Мeteoroidный дождь Orionids

Помимо Драконидов, метеорный дождь Orionids активен с начала октября до первой недели ноября. Его происхождение связано с кометой Галлея. Максимум дождя ожидается 22-го числа, с примерно 25-30 метеорами в час во время наблюдения. Лучшее время для наблюдения - с полуночи до 5 утра. Orionids известны своей экстремальной скоростью, приближаясь к Земле со скоростью около 65 километров в секунду.

Вечером осенние созвездия занимают свои места. Знаменитая celestial W Кассиопея сияет в зените. Квадрат Пégasus, известный как осенний прямоугольник, достиг меридиана. Летний треугольник, состоящий из Веги, Денеба и Альтиара, переместился на запад.

Среди осенних созвездий находится Андромеда, которая соединяется с Пégasus. Его спаситель, Персей, также изображен как созвездие, а также морское чудовище Кéтус, известное как кит на немецком языке. Кéтус занимает свое место на юго-востоке. Из-за своих слабых звезд его можноidentify сложно.

Глубоко на юге Фомальгаут, главная звезда созвездия Южная Рыба, сияет. Фомальгаут - арабское название рыбной пасти. Юг Андромеды можно увидеть созвездия Рыб и Овна. Овен - небольшое, но отличительное созвездие, в основном состоящее из трех звезд, образующих тупоугольный треугольник.

На востоке можно увидеть две яркие звезды. На северо-востоке желтоватая Капелла сияет в Возничем, а глубоко на востоке красноватая Альдебаран сияет в созвездии Тельца, предвещая приближение зимы.

Солнечное затмение - Невидимое в Европе

Октябрь начинается с солнечного затмения, к сожалению, неудобно невидимым из Европы. 2-го октября в 20:49 PM темная новая Луна проходит перед Солнцем, закрывая его. Однако в тот же день Луна находится на расстоянии 406 516 километров от Земли, делая диск темной новой Луны немного меньше, чем Солнце.

В результате Луна не может полностью закрыть Солнце. Остается яркое кольцо Солнца вокруг темной новой Луны. Зона фазы кольца в основном простирается над Тихим океаном. Она начинается к югу от Гавайев, пересекает Тихий океан, задевает южный конец Южной Америки и заканчивается в Южной Атлантике.

По мере продвижения октября Солнце занимает все более южные позиции. Оно проходит через созвездие Девы и переходит в созвездие Весов 31-го октября утром. В ночь с 22-го на 23-е оно входит в знак Зодиака Скорпиона в полночь. Высота солнца в полдень уменьшается на 11 градусов, и длина дня сокращается почти на два часа.

27-го октября заканчивается центральноевропейское летнее время. Часы будут переведены назад на час в 3 часа утра по ЦЕВ.

Метеорный дождь Orionids, происходящий от кометы Галлея, является захватывающим дополнением к астрономическим событиям в октябре, с пиком, ожидаемым 22-го числа. Почти полная Луна 14-го и 15-го числа также будет иметь близкое свидание с Сатурном, предлагая небесное зрелище вечером.

