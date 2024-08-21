Самый большой язык в мире официально принадлежит женщине

В мире рекордов, самые необычные категории обычно привлекают наше внимание. От самых высоких людей до самых длинных ногтей, ни один физический аспект не остается без внимания в погоне за экстраординарным. Одной из таких областей интереса является измерение ширины языка.

Недавно Книга рекордов Гиннесса признала Бриттани Лакайо из Техаса, США, новой обладательницей титула "Самый широкий женский язык", с впечатляющей шириной 7,90 сантиметров. Для сравнения, это всего на несколько миллиметров меньше, чем средняя длина кредитной карты. Более того, ее язык примерно на 2,5 сантиметра шире, чем его длина от кончика до середины верхней губы, когда рот закрыт.

Ранее титул принадлежал Эмили Шленкер из США, которая завоевала корону в подростковом возрасте с языком шириной 7,33 сантиметра. Рекорд оставался непобитым в течение десяти лет, пока Лакайо не наткнулась на видео Шленкер и не решила измерить свой собственный язык.

Лакайо, которая работает юристом, знала с детства, что у нее язык побольше, что часто становилось поводом для шуток среди членов семьи. Несмотря на то, что она всю жизнь носила это уникальное качество, она никогда не подозревала, что ее язык может побить мировой рекорд.

По словам Лакайо, реакция людей, впервые видящих ее язык, обычно варьируется от шока до любопытства. До сих пор она была сдержанна в отношении того, чтобы делиться этой особенностью со своими коллегами, и ее мировой рекорд оставался в секрете. Однако теперь, когда ее титул официально признан, она, похоже, готова поделиться этой странной особенностью со своей профессиональной общиной.

Между тем, рекорд по самой широкой мужской языку составляет впечатляющие 8,88 сантиметра и принадлежит американцу Брайану Томпсону. Ранее эта честь принадлежала Байрону Шленкеру, отцу бывшего рекордсмена Эмили Шленкер.

Рекорды исключительной ширины языка неизменноfascinate Книгу рекордов Гиннесса, и Бrittany Lacayo недавно побил десятилетний рекорд Эмили Шленкер. Лакайо, теперь признанная обладательницей самого широкого женского языка, планирует поделиться своим необычным рекордом со своей профессиональной общиной.

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