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"Самооценка имеет первостепенное значение"

Вторая команда Визенфназа демонстрирует жаркий накал в противостоянии с фаворитами Майнца в финале кубка, но заканчивает матч без побед. Тренер Дёринг надеется извлечь конструктивные уроки из этой встречи.

 and  Wendy Allen
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Тренер Висбадена, Нилс Дёринг, выразил смесь разочарования и гордости после напряженного матча...
Тренер Висбадена, Нилс Дёринг, выразил смесь разочарования и гордости после напряженного матча Кубка Германии против Майнца.

- "Самооценка имеет первостепенное значение"

После впечатляющей игры в первом раунде Кубка Германии в Висбадене, тренер Нильс Дёринг с уверенностью смотрит вперед к матчам 3-й лиги. "Конечно, мы расстроены, это факт. Сегодня мы выбыли. Но позвольте мне сказать, мы полны гордости. Сегодня мы боролись за Кубок как настоящие герои", - сказал Дёринг после поражения 1:3 в дополнительное время против команды Бундеслиги ФSV Майнц 05 в пятницу.

Несмотря на статус аутсайдера, команда Висбадена смогла сделать матч конкурентным на протяжении всего матча. Тренер Дёринг похвалил их упорство. "В конце концов, нам немного не хватило удачи в игре", - заключил он.

Команда и клуб хотят сохранить свой успешный путь в лиге. "Мы хотим сохранить наше успешное выступление в лиге", - сказал 44-летний Дёринг. В 3-й лиге команда Висбадена сыграла вничью 2:2 против SC Verl в первом матче и победила 1:0 против еще одной команды, вылетевшей из лиги, Hansa Rostock, в следующем матче.

После трудного вылета из Кубка команда и их болельщики нашли утешение на поле, вспоминая свои героические усилия против Майнца. Несмотря на результат, мораль команды оставалась высокой, и Дёринг вел их к концентрации на предстоящих матчах лиги, стремясь сохранить свою победную серию на поле успеха.

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