в пути в Берлин - Самолет возвращается в аэропорт Франкфурта после излучения авиационного звука

Летящий на Берлин самолет Lufthansa неожиданно вернулся во Франкфурт после встречи с пернатыми друзьями в полете. Как подтвердила авиакомпания, самолет благополучно приземлился во вторник вечером. Экипаж и пассажиры покинули самолет в обычном порядке. В соответствии с обычными процедурами после безопасной посадки на место прибыли пожарные аэропорта. К счастью, остальное воздушное движение не прервалось, как сообщили в управлении аэропортом Fraport.

Пока не ясно, какой ущерб был причинен самолету с номером рейса LH200. Пассажиры должны были продолжить свой путь на Берлин на запасном самолете.

Встречи с птицами, часто называемые столкновениями с птицами, могут потенциально нанести значительный ущерб самолету. Пилоты проходят специальную подготовку для управления такими ситуациями. В аэропорту Франкфурта есть специалисты по дикой природе, готовые минимизировать риск столкновений с птицами.

Неожиданное путешествие привело самолет Lufthansa обратно к своим истокам в Гессене, именно во Франкфуртский аэропорт. Несмотря на инцидент, поврежденный самолет с номером рейса LH200 должен был пройти техобслуживание на сервисных объектах Франкфурта.

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