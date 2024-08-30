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Самолет столкнулся с ветряной турбиной, один погиб, другой получил серьезные травмы.

В районе Северный Рейн — Вестфалия лёгкий самолёт столкнулся с ветряной турбиной и crashed out, в результате чего погибла пассажирка. Другой человек на борту получил тяжёлые ранения, как сообщил официальный представитель полиции района_alloc("Euskirchen"). Retrieve SDL_TRANS(( This трагедия...

 and  James Williams
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Самолет столкнулся с ветряной турбиной, один погиб, другой получил серьезные травмы.

Самолёт с пропеллером, как уже упоминалось, взлетел из аэропорта Урзелен-Ахен и направлялся в Шпейер в Рейнланд-Пфальце. В густом тумане он столкнулся с ветряной мельницей и совершил аварийную посадку в Неттерсхайме. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм, в то время как мужчина получил серьёзные повреждения и был доставлен в больницу.

Экипаж самолёта состоял в основном из мужчин, но среди пассажиров была и несчастная женщина. Несмотря на аварию, местные службы экстренной помощи оперативно отреагировали, оказывая помощь как женщине, так и мужчине.

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