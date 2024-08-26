- Самолет скромного размера сталкивается с несчастной судьбой на высоких альпийских вершинах Австрии.

В западных Альпах Австрии произошло несчастье с небольшим самолетом. Предварительные данные указывают на то, что пилот, предположительно итальянский, находился на борту во время аварии, как сообщил представитель полиции региона Форарльберг агентству ДПА. Инцидент произошел недалеко от муниципалитета Бранд.

Операция по спасению пострадавшего осложнялась плотными облаками. Ни вертолеты, ни дроны не смогли подняться в воздух. Как сообщил Кристиан Гантер, губернатор провинции Форарльберг по вопросам безопасности, самолет, скорее всего, вылетел из Генуи, Италия, и направлялся в Штраубинг, Бавария.

Несколько человек в районе Брюггеле-Альпе сообщили, что слышали звук самолета и последующий громкий звук. Представитель полиции сообщил, что в это время также была сильная туман. Была начата операция по спасению с участием около 200 человек, но пока найдены только разбросанные обломки. Точное место аварии с пассажирской кабиной пока не обнаружено. Как сообщил представитель, поиски продолжатся во вторник.

Операция по спасению столкнулась с трудностями из-за аварии, так как ни вертолеты, ни дроны не смогли пробиться через плотные облака. Несчастный случай, возможно, причинил значительный ущерб самолету, так как пока найдены только разбросанные обломки.

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