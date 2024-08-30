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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральное министерство внутренних дел

Самолет, перевозящий ссыльного преступника из Тюрингии в Афганистан

В ранние утренние часы самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле, направляясь в Афганистан. Среди пассажиров был человек с криминальным прошлым из Тюрингии.

 and  Alex Stellmacher
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Афганский гражданин, проживающий в Тюрингии, ждет депортации
Афганский гражданин, проживающий в Тюрингии, ждет депортации

- Самолет, перевозящий ссыльного преступника из Тюрингии в Афганистан

В самолете, вылетевшем из Лейпцига утром в пятницу, также находится афганский преступник из Тюрингии. "Эта депортация в Афганистан необходима и обоснована", - заявил министр внутренних дел Георг Майер (СДПГ) в социальной сети X. "Среди пассажиров - афганский преступник из Тюрингии". Майер выразил благодарность Министерству внутренних дел Германии за тщательную подготовку и проведение операции.

Это первый рейс из Германии в Афганистан с тех пор, как три года назад к власти пришли талибы. Саксонское Министерство внутренних дел сообщило, что самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле утром в пятницу, как сообщалось ранее в "Зеркале".

На борту 28 афганских заключенных

Официальные источники подтвердили агентству German Press Agency, что это первый рейс в Афганистан со времени захвата власти талибами. Аналогичная информация была получена от "Зеркала" о чартерном самолете Qatar Airways, вылетевшем из Лейпцига в 6:56 утра, направляясь в Кабул.

На борту Boeing 787 находятся 28 афганских заключенных, перевезенных из разных федеральных земель в Лейпциг. Операция была проведена под надзором Федерального министерства внутренних дел.

Федеральное министерство внутренних дел сыграло важную роль в надзоре за депортацией 28 афганских заключенных на первом рейсе в Афганистан со времени захвата власти талибами. Эта депортация стала результатом сотрудничества между разными федеральными землями, в результате чего заключенные были перевезены в Лейпциг для полета.

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