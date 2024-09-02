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Главные темыНовостиВойна и мир

Саммит BSW выступает за решающие внешнеполитические позиции будущих администраций.

Выдающиеся фигуры в альянсе, в том числе Сахра Wagenknecht, призывают к сотрудничеству будущих государственных правительств с БСВ поistryческим вопросам. Как выразила сама Wagenknecht в Берлине в понедельник, корень дела в том, что государственные правительства должны выразить свою позицию. Она...

 and  Grigoriy Williams
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Саммит BSW выступает за решающие внешнеполитические позиции будущих администраций.

Естественно, министр-президент должен высказаться по этому поводу публично, заявила Вальдемарс. Она подчеркнула, что BSW стал значительной силой в Германии после выборов в земле на прошлых выходных.

Главный кандидат BSW в Саксонии, Сабина Циммерманн, поделилась с предвыборного пути, что тема "Война и Мир" часто всплывала среди избирателей. Это вопрос, который действительно волнует людей, отметила она.

Циммерманн заявила относительно возможных переговоров о коалиции: "Мы здесь не просто так, мы здесь для смены политики. Те, кто хочет образовать коалицию с нами, должны воплотить эту перемену". Если другие демократические партии не претерпят "фундаментальных" изменений, "мы не войдем в коалицию", заявила она.

Главный кандидат BSW в Тюрингии, Катя Вольф, прокомментировала позицию партии во время кампании. Если ожидания людей не будут удовлетворены, "мы нанесем ущерб демократии", предостерегла она.

Когда ее спросили о прямом участии в переговорах о коалиции в Саксонии или Тюрингии, Вальдемарс отметила, что это "явно специализированные переговоры". Она не претендует на влияние на детали. "Но я ожидаю: любой, кто хочет образовать коалицию с нами, должен также поговорить со мной", - повторила она.

Она ожидает, что "мистер Воigt и мистер Креtschmer также поговорят со мной", сказала Вальдемарс, имея в виду лидера ХДС в Тюрингии Маrio Voigt и министра-президента Саксонии Михаэля Креtschмер (ХДС). "Речь идет об общей картине", - подчеркнула она, подчеркнув, что коалиция должна быть тщательно проработана: "На самом деле, никто не должен иметь интереса в формировании правительств в отчаянье".

В свете опыта кампании Сабины Циммерманн, обсуждение "Война и Мир" стало актуальной проблемой среди избирателей в Саксонии. Рассматривая возможные переговоры о коалиции, Катя Вольф подчеркнула, что неудовлетворение ожиданий людей может нанести ущерб демократии.

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