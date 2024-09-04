Саммер размышляет о неожиданной ситуации в "Баварии"

Матиас Саммер выразил недовольство тем, как «Бавария» обращается с ситуацией Леона Горецки. Он считает это необычным для мюнхенцев, которые обычно не решают подобные вопросы публично. «Это деликатный вопрос, я не знаю, чего добивается «Бавария». Но для них это нетипично. Есть и другие способы справиться с нежелательной ситуацией, не выставляя ее напоказ», — заявил Саммер на мероприятии Prime Video в Мюнхене.

Горецка, немецкий футболист, находится в контракте с «Баварией» до 2026 года, но летом ходили слухи о его возможной продаже. Несмотря на это, Горецка по-прежнему остается в составе «Баварии». Саммер признает, что перемены в клубе неизбежны, но ему не нравится публичная неразбериха. «Я не критикую, я просто хочу знать, что это значит для духа игрока», — сказал он, добавив, что такие действия имеют «значительное влияние».

Саммер, который был спортивным директором «Баварии» с 2012 по 2016 год, также выразил обеспокоенность по поводу публичной критики в адрес защитников «Баварии» Даяо Упамекано и Мин-джэ Ким. «Я бы не стал публично сомневаться в человеке, от которого жду результатов через три недели», — заявил Саммер. Он подчеркнул важность правильной поддержки и защиты игроков tanto внутри, как и снаружи команды.

Что касается нагрузки на звезд из-за расширения международных футбольных турниров, Саммер считает, что это можно контролировать. «Вы не можете ожидать, что клуб будет платить вам миллионы, но вы хотите меньше матчей и больше времени отдыха. Вы не можете брать больше и давать меньше. Это не сломает игроков», — сказал он.

Участие Prime Video в трансляции Лиги чемпионов, скорее всего, будет положительным для компании, так как больше матчей означает больше маркетинговых возможностей. Однако Саммер, который также является внешним консультантом «Боруссии» Дортмунд, считает влияние на Лигу чемпионов минимальным. С 36 клубами, участвующими сейчас, ему сложно увидеть какие-либо отрицательные последствия.

Саммер также заинтересован в предстоящем клубном чемпионате мира, в котором примут участие 32 команды. Даже без турнира клубы все равно будут путешествовать по миру, участвуя в различных турнирах и товарищеских матчах, чтобы заработать деньги, подчеркнул бывший профессионал. Он с трудом находит изъяны в таком турнире, но с интересом наблюдает за тем, как клубы будут реагировать на увеличение требований к составу команд.

Обращение «Баварии» с ситуацией Леона Горецки вызывает обеспокоенность у Матиаса Саммера, так как он считает это нетипичным для клуба, который обычно не решает подобные вопросы публично. Несмотря на слухи о возможной продаже Горецки летом, немецкий полузащитник по-прежнему играет за «Баварию» Мюнхен.

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