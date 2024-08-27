Салма Хайек продолжает обнимать свои седые волосы.

Отходя от красоты в Голливуде, Сальма Хайек демонстрирует свои серебристые локоны в Instagram в 57 лет. Она поделилась двумя снимками из своего отпуска в Ибице, позируя в ярко-желтом бикини на лодке, ненавязчиво подчеркивая свои седые пряди.

Устаревшее мнение о том, что седые волосы у голливудских знаменитостей следует прятать, явно осталось в прошлом благодаря смелому шагу Хайек.

На своей последней странице в Instagram 57-летняя Хайек дала своим подписчикам возможность взглянуть на свой отпуск, продемонстрировав себя в ярко-желтом бикини, наслаждаясь солнцем на лодке. Ее волосы заплетены в традиционные косы, а она носит большие солнцезащитные очки, создавая классический образ отпуска.

Но при ближайшем рассмотрении становятся видны седые пряди в волосах Хайек. Она подписала фотографии: "Желтый бикини и седые волосы - идеальное сочетание".

В июне Хайек поделилась серией снимков в бикини, тем самым бросив вызов стереотипам возраста. Она опубликовала откровенное сравнение фотографий, демонстрируя свои подтянутые мышцы пресса в коричневом купальнике tanto 1999 и 2020 годов. "Некоторые позы никогда не теряют своей привлекательности", - подписала она пост, получив похвалу от своих подписчиков.

В прошлом году Хайек поделилась своими секретами красоты во время появления на подкасте Келли Рипа, подчеркнув важность поиска своей собственной программы fitness. Она находит мотивацию в медитации, практикуя ее ежедневно, и выражает свое неодобрение ботоксу.

Принятие естественных процессов старения в Голливуде очевидно благодаря демонстрации Сальмой Хайек своих серебристых локонов, что еще раз доказывает, что 'индустрия развлечений' приветствует разнообразие и индивидуальность.

Ее смелость в демонстрации своих седых прядей в социальных сетях, как видно из недавних постов об отпуске, вызвала дискуссию о том, чтобы сломать возрастные нормы красоты в 'индустрии развлечений'.

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