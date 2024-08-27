Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, едет в Китай на диалог

Американский советник по национальной безопасности впервые с 2016 года посещает Китай, на фоне приближающихся выборов президента США. По словам высокопоставленного источника из США, повестка дня включает текущую ситуацию в Южно-Китайском море и роль Китая в укреплении сектора вооружений России после вторжения на Украину. Кроме того, Салливан, как ожидается, затронет вопрос военной, дипломатической и экономической власти, которой Китай обладает над Тайванем, согласно сообщениям.

За последние 18 месяцев Салливан и Ванг встречались четыре раза - в Вашингтоне, Вене, Мальте, Бангкоке, а также вместе с Байденом и китайским президентом Си Цзиньпином на саммите в Калифорнии в ноябре.

В исторической перспективе Китай склонен к сотрудничеству с американскими советниками по национальной безопасности, считая их влиятельными фигурами, близкими к президенту, и дискуссии иногда могут проходить без пристального внимания СМИ.

Не ясно, приведет ли обсуждение вопроса о влиянии Китая на Тайвань к разрешению. Несмотря на исторически благоприятное сотрудничество с американскими советниками по национальной безопасности, текущая политическая обстановка может представлять собой вызовы.

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