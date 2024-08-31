- Саксонская политическая борьба приближается к своему кульминационному моменту

В Saxeнская выборка приближается к своему пику, всего за день до голосования в штате.* В Лейпциге Сюзанна Шапер, ведущий кандидат от Левых, завершает свою кампанию. Крупные партии завершили свои кампании в пятницу и теперь сосредоточились на своих ведущих сотрудниках. Примерно 3,3 миллиона человек ожидается на избирательных участках в Свободном штате в воскресенье.

Результат будет неожиданным

Результат так же непредсказуем, как и пять лет назад. По опросам, ХДС и AfD находятся в статистическом равенстве. SPD, Зеленые и Левые борются за возвращение в парламент. Кроме того, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW) стал значительным игроком на политической арене. По опросам, BSW, безусловно, является третьей по силе силой, с показателями до 15%.

Митлинги за толерантность и демократию

В преддверии выборов альянсы в Гёрлице, Цвиккау и Дрездене планируют митинги, чтобы продвигать толерантность и демократию. По данным полиции, около 8000 человек зарегистрировались на митинг в столице штата. Ожидается значительное присутствие полиции, сообщил представитель. Более 70 ассоциаций, коллективов и групп хотят выразить свою солидарность, многообразие и приверженность демократии перед выборами в штате.

ХДС и AfD борются за победу

ХДС объявил победу своей главной целью. "ХДС должен победить. Михаэль Кречмер должен победить. Мы играем, чтобы выиграть", - сказал генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann. Кречмер популярен тем, что представляет четкий путь вперед и демонстрирует лидерские качества. "Он тверд в своих убеждениях. Он решителен. Именно такие личности нужны этой стране". Кречмера описывают как "идеального представителя народа".

Лидеры AfD ожидают благоприятных ветров к федеральным выборам 2025 года. "В Саксонии, в Тюрингии и, в конечном итоге, в Бранденбурге будет определена судьба Германии", - сказала со-глава AfD Алиса Вайдель на мероприятии по кампании AfD в Саксонии в Гёрлице.

Статистика выборов

В Саксонии соревнуются девятнадцать партий. В штате 60 избирательных округов. Голосующие имеют право отдать два голоса. Первым голосом избирается непосредственный кандидат в соответствующем округе, а вторым голосом или государственным голосом голосуется за партию. На кону 120 мест в парламенте штата, 60 из которых идут напрямую, а остальные - по партийным спискам. Число может увеличиться за счет мандатов перевеса и выравнивания.

Избирательные участки откроются в воскресенье в 08.00 и закроются в 18.00. Текущий парламент штата состоит из пяти фракций: ХДС, AfD, Левые, Зеленые и SPD. ХДС, Зеленые и SPD образуют правительственную коалицию. AfD и Левые находятся в оппозиции.

Несмотря на ожидаемую высокую явку избирателей, результат выборов в Саксонии остается непредсказуемым, так как SPD, Зеленые и Левые борются за возвращение в парламент. К удивлению, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW) стал значительным игроком, потенциально получив до 15% голосов.

В разгар политического напряжения в Гёрлице, Цвиккау и Дрездене проходят митинги, призывающие к толерантности и демократии, на которые собралось более 8000 человек.

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