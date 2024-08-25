Прохожу занятия по акватической подготовке, изучаю техники плавания. - Саксония стремится улучшить уроки плавания.

Саксония стремится усовершенствовать обучение плаванию для детей в детских садах и начальных школах. Как объявило Министерство образования, для достижения этой цели планируется более тесное сотрудничество со спортивной ассоциацией Саксонии по плаванию. "Мы согласны с тем, что современное обучение плаванию в Германии должно быть практическим, последовательным и, прежде всего, безопасным. Взаимное признание сертификатов об окончании курсов плавания между школами и спортивной ассоциацией Саксонии по плаванию приближает нас к достижению этой цели", - сказал министр образования Кристиан Пиварц (ХДС).

Пиварц упомянул о концепции четырех уровней компетенции, которые были введены в обязательные уроки плавания в начальных школах с 2019/2020 учебного года. Эти уровни называются адаптация к воде, базовые навыки, основное плавание и безопасное плавание. Это создает платформу для постепенного и последовательного освоения и закрепления навыков плавания детьми.

"Родители получат четкую и однозначную обратную связь от школ и спортивной ассоциации по плаванию о том, на каком уровне находится их ребенок - уже безопасное плавание или еще на уровне базовых навыков", - подчеркнул Пиварц. Это поможет избежать путаницы в отношении навыков плавания ребенка. Ясность этих уровней компетенции является существенным преимуществом по сравнению с "дельфинчиком". Несмотря на то, что родители часто связывают "дельфинчика" с сильными навыками плавания, компетенции, необходимые для его получения, находятся только на уровне два и не должны быть приняты за безопасное плавание.

В соответствии с планом Пиварца школы и спортивная ассоциация Саксонии по плаванию будут взаимно признавать сертификаты об окончании курсов плавания, гарантируя, что дети, завершившие обучение на уровне безопасного плавания, смогут беспрепятственно переходить между различными образовательными учреждениями. Кроме того, поскольку четыре уровня компетенции интегрированы в обязательные уроки плавания, дети в Саксонии будут иметь структурированный путь для развития и совершенствования своих навыков плавания со временем.

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