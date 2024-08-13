- Саксония-СПД: 95% коалиционного соглашения выполнено

Саксонская СДПГ считает выполненным 95 процентов своего коалиционного соглашения с ХДС и "Зелеными" и с гордостью оглядывается на прошедшие пять лет. Хотя не все можно назвать идеальным, как объяснил министр экономики Мартин Дулиг, реализация 95 процентов соглашения позволяет сделать положительную оценку.

Ранее Дулиг, кандидат в лидеры Петра Кёппинг и председатель партии Хеннинг Хомманн потратили почти час на перечисление достижений министерств СДПГ по социальным вопросам и гражданскому обществу, а также по экономике, труду и транспорту.

Председатель партии: Мы гордимся своей записью

Хомманн подвел итоги 10 лет работы СДПГ в саксонском правительстве, отметив, что они инициировали широкий спектр мер. "Мы гордимся своей записью", - сказал он. Однако хорошая запись сама по себе не гарантирует хорошего результата на выборах. СДПГ доказала свою способность превращать правительственную программу в практическую политику. Необходимы партии, которые уверенно и заслуживающе претендуют на власть. СДПГ - одна из таких партий.

По словам Хомманна, чистая коалиция ХДС и Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПБ) после выборов станет "катастрофой" для Саксонии. Обе партии будут в основном работать против федерального правительства, а не сосредотачиваться на Саксонии. Планируемые ХДС политики жесткой экономии также будут ядом для социальной сплоченности. Ожидается, что ХДС будет доминировать над неопытной партией, такой как АПБ.

Однако Хомманн также четко заявил: "Если понадобится, мы готовы говорить со всеми демократическими партиями". В свете опросов коалиция ХДС, АПБ и СДПГ в Саксонии является реальной опцией.

В своем отчете министр социальных дел Петра Кёппинг выделила закон о больницах, введение программы инвестиций в краткосрочный уход, отмену платы за обучение в области здравоохранения и значительное расширение школьной социальной работы.

Социальные работники также должны быть постоянно размещены в начальных и средних школах в будущем. Благодаря программе социальных пространств было создано более 60 учреждений, где старый кинотеатр или бывшая таверна были преобразованы в новое место встречи. Это может помочь облегчить чувство отсталости в сельских районах.

Министр экономики Мартин Дулиг сказал, что СДПГ провела экономику через трудные кризисы. Занятость в Саксонии находится на рекордном уровне, а безработица упала с 8,8 процента в 2014 году до нынешних 6,4 процента. Без кризисов показатель был бы 5 перед десятичной точкой.

Дулиг отметил, что кризисы пришлось преодолевать одновременно с процессами трансформации. Тем не менее, ожидаемая волна банкротств не произошла. Сокращение бюрократии, дефицит рабочей силы и энергетические цены сейчас являются центральными вопросами для компаний. Средняя часовая заработная плата выросла с 19,28 евро до 28,33 евро за последние 10 лет, быстрее, чем в среднем по стране. С 2020 года здесь было зарегистрировано больше предприятий, чем снято с регистрации. В ближайшие годы будет инвестировано около 30 миллиардов евро.

СДПГ хочет плавно продолжить свою работу в правительстве.

Кёппинг дала окончательный обзор. "Мы хотим продолжать как можно более плавно", - сказала она. "Это одно из того, чего люди ждут от нас". Не будет радикальных сокращений с СДПГ. В то же время они обсудят с партнерами наложенный в Саксонии бюджетный мораторий. "Вещи не могут оставаться такими, как они есть сейчас".

Новые выборы в ландтаг Саксонии состоятся 1 сентября. Согласно последнему опросу, ХДС (34 процента) опережает АФД (30 процентов). СДПГ и "Зеленые" должны бороться за возвращение в ландтаг. БСВ пройдет с 11 процентами. "Левые" (4 процента) должны выиграть два прямых мандата, чтобы вернуться в парламент.

Саксонская СДПГ считает, что коалиционное соглашение между СДПГ, ХДС и "Зелеными" в основном выполнено, как отметил министр экономики Мартин Дулиг, что позволяет сделать положительную оценку. Председатель партии Хеннинг Хомманн подчеркнул гордость СДПГ своей 10-летней записью инициатив в Саксонии, отметив, что они являются одной из партий, способных превращать правительственную программу в практическую политику.

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