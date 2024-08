- Саксония намерена перенести телескоп Эйнштейна в Свободное государство.

Саксония находится на пороге привлечения еще одного значительного проекта в области земельных исследований. "Мы сейчас стремимся привести Телескоп Эйнштейна в Саксонию и поддержать любые инициативы, которые могли бы привести к решению о размещении в регионе Лусatia", - заявил министр науки Себастьян Гемков (ХДС) во время визита в Немецкий астрономический центр (ГАЦ) в Гёрлице. ГАЦ и Телескоп Эйнштейна идеально дополняют друг друга по содержанию и прекрасно сочетаются как непосредственные соседи.

Измеритель волн космического пространства

Телескоп Эйнштейна (ET) - это европейская инициатива по созданию подземной обсерватории в виде равностороннего треугольника. С помощью ET можно записывать и обрабатывать гравитационные волны из космического пространства. "Телескоп Эйнштейна - это решающий этап в изучении нашей Вселенной. Его значение огромно", - сказал Кристиан Штегманн, глава отдела астропартикулярной физики в DESY, немецком электронном синхротроне. С помощью ET ученые смогут фиксировать столкновения черных дыр и получать представление об origine Вселенной.

Телескоп Эйнштейна - европейский проект. Кроме сайтов в северной Сардинии и южной Нидерландах, Лусatia является третьей областью, выбранной из-за своего подземного гранита.

Наземных сооружений от обсерватории почти не будет видно, так как его три плеча, каждое длиной 10 километров, планируется зарыть на глубину до 300 метров под землей. В 2022 году началось разведочное бурение для этого проекта в Лусatia.

Кампус ДЗА будет построен на сайте Каллбаум в Гёрлице

Во время визита Гемкова в Гёрлиц также было объявлено местонахождение предложенного сайта для ГАЦ. Обширный исследовательский центр переезжает в Лусанию в рамках структурной перестройки горнодобывающей отрасли и построит свой кампус на сайте Каллбаум. Свободное государство Саксония приобрело землю и здания и предлагает их ГАЦ бесплатно на неопределенный срок. Стоимость покупки остается конфиденциальной. Гемков описал центр как "маяк астропarticle research в сердце Европы".

Примерно 1000 сотрудников будут работать на кампусе ГАЦ

"Сайт Каллбаум был нашей мечтой о создании ведущего исследовательского хаба в сердце Европы, и я очень доволен этим результатом", - сказал Гюнтер Хасингер, назначенный основатель ГАЦ. В будущем около 1000 сотрудников будут водить астропarticle research на этом сайте. Также будут созданы лаборатории и мастерские. Около двух третей сотрудников будут учеными.

Сайт Каллбаум в Гёрлице имеет историческое значение. В 1855 году здесь была основана первая в Германии клиника по лечению эпилепсии, а Карл Людвиг Каллбаум превратил ее в одну из самых известных психиатрических клиник 19 века.

Однако Министерство науки Саксонии также признало мрачное прошлое сайта: в 1943 году, при нацистском режиме, пациентов Каллбаума перевели в институт Гроссшвейдниц, где многие страдали и погибали в ужасных условиях.

После Второй мировой войны сайт использовался как туберкулезная клиника. Позже часть районной больницы Гёрлица переехала туда. С 2004 года он пустовал.

Проект Телескопа Эйнштейна также рассматривает Лусанию как один из потенциальных сайтов из-за подходящего подземного гранита, присоединяясь к сайтам в северной Сардинии и южной Нидерландах. ГАЦ, после переезда на сайт Каллбаум в Лусанию, будет бесплатно эксплуатироваться Свободным государством Саксония, превращая его в значительный хаб для астропarticle research.

