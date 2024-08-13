- Саксония: федеральная программа поддержки не идет достаточно далеко

Министерство регионального развития Саксонии критикует тот факт, что федеральная программа финансирования бывших угольных регионов недостаточно амбициозна. "Я рад, что федеральное правительство наконец-то отреагировало на призыв Саксонии и включило поддержку инвестиций для бизнеса в федеральную программу финансирования 'СТАРК'," - сказал Саксонский министр государственных дел по региональному развитию Томас Шмидт (ХДС).

Однако непонятно, почему федеральное правительство в своей корректировке сосредоточилось только на технологиях трансформации и не предоставило неограниченное расширение для наших малых и средних предприятий. Особенно эти предприятия нуждаются в срочной поддержке в нынешние кризисные времена.

Новые возможности для инновационных проектов

Ранее федеральное правительство опубликовало пересмотренные руководящие принципы финансирования "Усиление динамики трансформации и прорыв в горнодобывающих регионах и на угольных электростанциях" - также известные как "СТАРК".

Эти изменения направлены на то, чтобы проекты по производству батарей, солнечных панелей, ветряных турбин, тепловых насосов, электролизеров, а также оборудования для захвата, использования и хранения CO2 могли быть профинансированы. Теперь до 40 процентов понесенных затрат на инвестиции могут быть покрыты. Кроме того, инвестиции в некоторые существующие категории финансирования теперь также являются допустимыми.

Федеральное правительство поддерживает выход угольных регионов из вредных для климата угольных электростанций миллиардами долларов. Для Рейнской области политики и энергетическая компания RWE согласовали ускоренный выход из угля на восемь лет к 2030 году. Хабек сказал в начале 2023 года, что согласованный ускоренный выход на востоке также должен быть достигнут.

Несмотря на фокус на технологиях трансформации в пересмотренной программе финансирования, есть необходимость расширить поддержку малых и средних предприятий, которые являются жизненно важными и сильно затронутыми в нынешнем кризисе. Предоставление решений для энергетики, таких как инвестиции в батареи, солнечные панели, ветряные турбины или тепловые насосы, могло бы существенно способствовать их выживанию и росту.

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