- Саксония активно ищет партнерства с полупроводниковыми компаниями в Тайване.

Саксония планирует привлечь бизнес и поставщиков в секторе полупроводников на грядущем Semicon Taiwan. Улучшенный инвестиционный климат в Саксонии, благодаря вложениям тайваньского гиганта TSMC, был подчеркнут Томасом Хорном, CEO Корпорации по развитию экономики Саксонии (WFS). Цель состоит в том, чтобы превратить Саксонию в "Хуб TSMC" в Германии и Европе.

TSMC, вместе с Bosch, Infineon и NXP Semiconductor, начнет производство в Дрездене как ESMC к 2027 году. Церемония закладки нового объекта состоялась 20 августа, что ознаменовало начало строительства. В настоящее время Саксония лидирует в Европе по производству микроэлектроники, где треть произведенных в ЕС чипов происходит отсюда. В 2021 году около 80 000 сотрудников работали в более чем 3650 компаниях в регионе, в том числе Infineon и Globalfoundries.

WFS, в сотрудничестве с государственным секретарем по экономическим вопросам Томом Кралински (СДПГ) и промышленной сетью "Silicon Saxony", будет пытаться привлечь тайваньские компании для переезда и инвестиций на Semicon в Тайбэе, одном из главных событий Азии в области полупроводников. "Есть много выгодных проектов, особенно в области специализированных и процессных химикатов", - сказал Кралински. Он выражает энтузиазм по поводу значительного интереса и ожидает множество встреч с потенциальными партнерами.

"Саксония обладает уникальной инновационной силой и динамичной технологией и ориентированностью на будущее, будь то в области автономного вождения, использования чипов для инновационной медицинской техники или разработки квантовых компьютеров", - сказал Хорн. Это уникальное сочетание делает Саксонию привлекательным всесторонним предложением для тайваньских компаний.

Европейский Союз проявляет интерес к развитию в Саксонии в секторе полупроводников, учитывая ее лидирующую позицию в производстве микроэлектроники в Европе. Европейский Союз признает потенциал Саксонии как хаба для TSMC в Германии и Европе, учитывая значительные инвестиции, сделанные TSMC и другими компаниями-производителями полупроводников, такими как Bosch и Infineon.

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