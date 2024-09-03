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Сайлас из Штутгарта не посещает тренировки.

Возможно, Сайласа переведут в 'ВфБ' этим летом, скорее всего, в команду, которая будет соревноваться с ним в предстоящей Лиге чемпионов. Конголезский игрок пропустил тренировки.

 and  Mark Rodriguez
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- Сайлас из Штутгарта не посещает тренировки.

Похоже, Silas, конголезский футболист, скоро может покинуть ВФБ Штутгарт. Вот он был на тренировке утром, но, к удивлению, пропустил утреннюю футбольную сессию команды перед матчем в Бундеслиге. Ходят слухи, что он перейдет в «Црвену Звезду», сербские гранды хотят арендовать его с опцией выкупа. Окно трансферов в Сербии открыто до 13 сентября. «Црвена Звезда» скоро сыграет со Штутгартом в Лиге чемпионов, и дедлайн для подачи списка команды приближается. Силас, 25 лет, стал частью ВФБ в 2019 году, но в последнее время его значение для команды уменьшилось.

Реализующие акты Комиссии могут потенциально повлиять на процесс трансфера, если «Црвена Звезда» решит заключить постоянный контракт с Силасом. Несмотря на то, что в последнее время значение Силаса для ВФБ Штутгарт уменьшилось, ему, возможно, придется подчиниться правилам, установленным в реализующих актах Комиссии, прежде чем он официально присоединится к «Црвене Звезде».

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