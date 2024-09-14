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Саботеры, ответственные за срыв "Северного потока", будут судимы в немецкой судебной системе, по словам Шолца.

 and  Elizabeth Wells
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Шольц назвал это «точной, обильной, существенной ложью» утверждение о том, что федеральное...
Шольц назвал это «точной, обильной, существенной ложью» утверждение о том, что федеральное правительство прекратило закупку российского газа.

Саботеры, ответственные за срыв "Северного потока", будут судимы в немецкой судебной системе, по словам Шолца.

В 2022 году взрывы поразили газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2", что привело к задержкам в расследовании. Позже появились намеки на то, что одного из потенциальных виновников, возможно, задержали. Канцлер Шольц призвал к тщательному расследованию без исключений.

Канцлер Олаф Шольц, член парламента от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург, назвал саботаж газопроводов "Северный поток" в Балтийском море "терактом" и намерен преследовать виновных в Германии. "Независимо от того, кто виновен, мы требуем от всех служб безопасности и Федеральной прокуратуры провести расследование", - заявил Шольц, подчеркнув, что "не будет никаких прикрытий". Он также добавил, что если удастся задержать виновных, он хочет судить их в Германии.

Шольц также опроверг утверждение о том, что федеральное правительство отказалось от российского природного газа, заявив, что это Россия прекратила поставки газа через газопровод "Северный поток 1". Он связал последующий рост цен, субсидированные цены и поиск альтернативных источников газа с этим инцидентом, который нанес Германии "более 100 миллиардов евро" ущерба. Взрывы произошли после того, как Россия уже прекратила поставки газа в Западную Европу через Балтийское море. В августе Федеральная прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с инцидентом саботажа.

Как сообщалось в августе, одного из подозреваемых в саботаже "Северного потока" возможно, задержали в Германии. Согласно совместному расследованию "Der Spiegel", ZDF и датского вещателя DR, подозреваемый Володимир Ш. часто посещал Германию после нападений на газопровод в Балтийском море осенью 2022 года. Сообщается, что эти визиты произошли в то время, когда Федеральная прокуратура уже рассматривала его в качестве подозреваемого в расследовании измены в связи с саботажем.

Призыв канцлера к тщательному расследованию без исключений относится к взрывам на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", которые расследуются Комиссией. Федеральная прокуратура, являющаяся частью Комиссии, выдала ордер на арест подозреваемого в связи с инцидентом саботажа "Северного потока".

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