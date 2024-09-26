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"Сабор загадочных орк" достигает успеха, советы по здоровому питанию:

Ежедневный обзор CNN: от 5 вещей, которые могут пройти мимо вам в течение суматошного дня

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 3 минут

"Сабор загадочных орк" достигает успеха, советы по здоровому питанию:

👋 Добро пожаловать на 5 PM Things! Оживить свою диету не значит сделать её скучной или ограничительной. Если вы хотите добавить в свои приемы пищи разнообразия, автор кулинарной книги раскрывает семь простых секретов для принятия средиземноморского образа жизни.

Вот что вы могли пропустить, разбираясь со своим напряженным днем:

5 PM Things

1️⃣ Загадочные косатки: Исследователи погружаются в таинственный мир китов-убийц, записывая их тактики охоты и пищевые привычки. Интересное наблюдение: они очень общительны.

2️⃣ Разнообразный подиум: Модный дом был похвален за свою инклюзивность, предлагая размеры для множества типов тел. Однако некоторые обеспокоены ростом популярности препаратов, таких как Оземпик и Веговый, которые могут подорвать достижения в этой области.

3️⃣ Художественный поворот: Современная художественная выставка в Лос-Анджелесе ставит в центр внимания причудливые работы венесуэльской художницы Магдалены Суарес Фринкесс. Узнайте, почему эта бойкая 95-летняя женщина создает беспорядок с Микки Маусом.

4️⃣ Великий юбилей: Большинство телесериалов длятся всего один или два сезона, так что трудно поверить, что "Субботним вечером в прямом эфире" исполняется 50 лет. Но еще более удивительно, что эти телешоу имеют долгую историю.

Как только Хода Коуб объявила о своем уходе из 'Сегодня'.

5️⃣ ‘Скрытая долина’: Чтобы добраться до этого уединенного места на средиземноморском побережье, путешественники должны пройти через ледяную воду, чтобы найти секретный водопад. Завораживающий вид был создан могучими геологическими силами.

Список просмотра

📺 Эмоциональное прощание: Хода Коуб, одна из самых известных лиц на NBC, объявила, что покидает шоу "Сегодня" в начале 2023 года.

Главные новости

Потоп в Флориде: Прибрежные районы Флориды уже затоплены, поскольку к берегу приближается ураган Хéléна• Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обвинен: Эрик Адамс предстанет перед федеральным судом по пяти обвинениям в публичной коррупции• Newsmax и Smartmatic достигли соглашения: Иск о клевете между Newsmax и Smartmatic будет прекращен за несколько дней до суда

По всему миру

Изображение Ходы Котб

✈️ Изменение мест: Southwest Airlines объявила о своих планах упразднить открытое размещение на самолетах и представить премиальные места.

Обратите внимание

🚛 Гений за работой: Кристально чистые изображения грузовиков, созданные Эндрю Холмсом, настолько детализированы, что почти можно услышать рев двигателей и запах дизельного топлива. Но они карандашные рисунки, которые тщательно создавались в течение 500 часов.

Слово из Италии

🇮🇹 Неожиданный поворот: После выхода на пенсию женщина из Индианы и ее муж планировали переехать в Италию. Но все не сложилось так, как они планировали.

Время головоломки

Измененный заголовок: Лучшее_Д.jpg

📬 Повышение цен на почту: США Почта планирует повысить цены на марки в пять раз в течение следующих трех лет. Сколько стоит сейчас марка первого класса?A. 50 центовB. 58 центовC. 63 центаD. 73 цента⬇️ Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.

Спортивный свет

🏀 Потрясающий сезон: Сезон новичка Кэтин Кларк подошёл к концу, когда Коннектикут Сан победил Индиану Февер в плей-офф WNBA.

Положительная энергия

🐼 Мы любим заканчивать на позитивной ноте: Гонконг принял двух гигантских панд из Китая, подарок для своего города. Ан Ан и Кэ Кэ проведут в карантине 30 дней, прежде чем их представят публике.

Прощание

🧠 Ответ на викторину: Сегодня марка первого класса стоит 73 цента. Проверьте свои знания с помощью ежедневной викторины CNN в завтрашнем выпуске 5 PM Things.📧 Погрузитесь во все новостные рассылки CNN.

5 PM Things готовится командой CNN: Трисия Эскобedo, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

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