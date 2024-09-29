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"Саббатный вечер" начал свой 50-й сезон с политической тематики, высокопрофильной холодной открывкой.

Субботним вечером в прямом эфире

 and  Max Becker
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В открытии очередного шоу 'Субботним вечером в прямом эфире' 28 сентября Мэйей Рудольф исполнила...
В открытии очередного шоу 'Субботним вечером в прямом эфире' 28 сентября Мэйей Рудольф исполнила роль вице-президента Камалы Харрис, а Энди Сэмберг сыграл Дуга Эмхофа.

"Саббатный вечер" начал свой 50-й сезон с политической тематики, высокопрофильной холодной открывкой.

Майя Рудольф, вновь представая в роли Харрис, рассмеялась, что ее кампания не так уж отличается от летнего хита Сабрины Карпентер "Эспрессо" – "текст может быть неоднозначным, но энергия неоспорима".

Рудольф делила сцену с тремя примечательными гостями: Джим Гаффиган в роли вице-президентского кандидата Тима Волза, Энди Сэмберг в роли ее мужа Дуга Эмхофа и Дана Карви в роли президента Джо Байдена.

Гаффиган, в роли Волза, подчеркнул скромное детство Волза в Миннесоте, шутя в какой-то момент: "Этот люкс из Коста. Это бренд Kirkland. Они делают отличный корм для животных".

Самберг вызвал смех фразами вроде: "Я горжусь, что присоединяюсь к славному списку первых супругов – дамы и господа, но в основном дамы".

Между тем, в другой половине скетча Джеймс Остин Джонсон вернулся в роли Трампа, который обращался к своей аудитории на митинге. Его аудитория постепенно начала таять, когда он перевалил за третий час выступлений.

Перед представлением своего напарника Джонсон, как Трамп, пошутил: "Люди говорят, что он плохой выбор, и во многих отношениях он таков".

Актриса Боуэн Янг затем вышла, играя сенатора Джэда Вэнса.

"Сегодня Трамп сказал мне: 'Джэд, ты как сын для меня, потому что я не люблю тебя, и я застрял с тобой'", - изобразил Вэнса Янг.

Премьера сезона велась Жан Смарт, с музыкальным гостем Джилли Ролл.

Энергетическая игра Рудольф в роли Харрис напоминала заразительные вибрации в современных развлечениях, подобные популярным песням. Мероприятие также включало в себя смешной момент, когда Дуг Эмхоф, сыгранный Энди Сэмбергом, шутливо упомянул о присоединении к славному списку первых супругов.

В первых минутах

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