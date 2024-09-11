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Саарская область получает дополнительные бюджетные ассигнования на расходы, связанные с наводнениями

Саарланд планирует смягчить последствия 'Рожденияgebouw наводнений', скопив дополнительные долги, если не удастся сначала обеспечить альтернативное финансирование.

 and  Mark Rodriguez
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В разгар наводнения законодательное собрание готово утвердить дополнительный financiers план
В разгар наводнения законодательное собрание готово утвердить дополнительный financiers план

- Саарская область получает дополнительные бюджетные ассигнования на расходы, связанные с наводнениями

В результате разрушительного наводнения в мае 2024 года, затронувшего реки Саар, Нід и Близ, Саарланд выделил бюджет в размере около 93 миллионов евро для решения кризиса. Несмотря на лимит долга, дополнительное заимствование было разрешено после того, как ландтаг официально объявил о стихийном бедствии, которое существенно сказалось на финансовом состоянии земли. Эти exceptional credits были классифицированы как "специальные активы" в дополнительном бюджете tanto для 2024, как и для 2025 года. Погашение займа запланировано не позднее чем через десять лет после 2027 года.

Наводнение причинило значительный ущерб по всей земле, и страховая индустрия оценила общий ущерб частным лицам в размере около 200 миллионов евро. "В трудные времена мы едины", - прокомментировал министр финансов Якоб фон Визесэкер (СДПГ). Примерно 75 миллионов евро было выделено на ремонт ущерба, причиненного инфраструктуре земли и муниципалитетам, а также 18 миллионов евро было выделено в качестве "помощи при наводнении" частным лицам. Также были выделены средства на усиление мер по защите от наводнений.

Критика в связи с недостаточной федеральной помощью

"Этот дополнительный бюджет необходим и обоснован", - заявил депутат Стефан Тиллен (ХДС). Он выразил обеспокоенность по поводу недостаточной федеральной помощи, несмотря на обещание канцлера Олафа Шольца о немедленной солидарности после наводнения. "Это более чем обманчиво. Чувствуешь себя брошенным. Мы действительно ожидали большего". Необходима дополнительная федеральная помощь: "Так дело не должно оставаться".

"Мы никого не бросаем", - заявил руководитель фракции СДПГ Ульрих Коммерсон. "Это правительство способно обеспечить солидарность". Федеральное правительство отказалось от сбора 6 миллионов евро за помощь Технического спасательного агентства: "Это уже существенный вклад". Дальнейшая помощь должна быть обоснована в каждом конкретном случае. "Это ответственность правительства земли". Он сожалел о том, что федеральные правительства в течение многих лет не вкладывали достаточно средств в критические секторы.

Саарланд имеет право получать ежегодно 200 миллионов евро из федеральных финансовых ресурсов в рамках Mechanismus der finanziellen Entlastung

"Саарланд имеет tanto моральные, как и правовые основания получать необходимую помощь от федерального правительства", - заявил руководитель фракции AfD Йозеф Дёрр. Правительство должно гарантировать, "что наша Саар не отстает". Фракция AfD была единственной, кто проголосовал против нового долга.

Сначала было неясно, будет ли правительство Саарланда actually использовать опцию дополнительного кредита из дополнительного бюджета. В результате переписи населения 2022 года население Саарланда превысило 1 миллион человек. Это указывает на то, что земля должна получать дополнительные 200 миллионов евро ежегодно из федеральных финансовых ресурсов в рамках Mechanismus der finanziellen Entlastung. "К сожалению, мы все еще не знаем, когда эти средства станут доступны", - сказал фон Визесэкер. В результате необходимо принять меры с помощью "специальных активов".

Пострадавшие от наводнения районы все еще подвержены риску дальнейшего ущерба, что требует continued инвестиций в меры по защите от наводнений. Недостаточная федеральная помощь остается предметом критической дискуссии, и призывают к дополнительной поддержке для облегчения финансовой нагрузки.

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