- Саарская область инвестирует около 30 млн. евро в течение первой половины года.

Административный орган Саарланда предсказывает рост расходов на строительные проекты в этом году, превышающий уровень расходов прошлого года. В течение первого полугодия года государство выделило 30 миллионов евро на строительные проекты, как сообщил Рейнхольд Йост (СДПГ), министр внутренних дел, строительства и спорта в Саарбрюкене. В течение того же периода заказы на планирование и производство составили сумму в 47 миллионов евро, что составляет примерно 63% от общего количества заказов предыдущего года.

Крупные строительные проекты включают в себя строительство нового Центра бифизики в Университете Саарланда в Саарбрюкене, которое должно быть завершено к концу 2025 года. Кроме того, основное здание философского факультета в Университете Саарланда проходит реконструкцию и расширение.

Множество строительных проектов ведутся в различных отделениях университета и в Университете Саарланда в Хомбурге. В настоящее время разрабатываются планы по новому строительству Ландсфайервер и Катастрофеншутцшулле в Хомбурге с интегрированной пожарной станцией.

"Министерство внутренних дел и строительства поддерживает tanto научный, так и медицинский секторы и способствует поддержанию долгосрочной конкурентоспособности университетских мест", - прокомментировал министр строительства Йост.

Университет Саарланда, расположенный в Саарбрюкене, в настоящее время строит новый Центр бифизики, который должен быть завершен к концу 2025 года. Основное здание философского факультета в Университете Саарланда, также в Саарланде, проходит реконструкцию и расширение.

Читайте также: