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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

С выставками, танцевальными представлениями и театральными представлениями начинается фестиваль.

В разгар жаркой борьбы на выборах власти Фестиваль искусств Веймар}), как и ожидалось, получил отражение в программе фестиваля.

 and  Michael Bootcampf
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Наartoчный фестиваль Веймара этого года носит более политический характер, чем обычно. Значимое...
Наartoчный фестиваль Веймара этого года носит более политический характер, чем обычно. Значимое событие для современного искусства и культуры запланировано с 21 августа по 8 сентября, параллельно с выборами в ландтаг Тюрингии 1 сентября.

- С выставками, танцевальными представлениями и театральными представлениями начинается фестиваль.

Фестиваль искусства в Веймаре сохраняет свой многодисциплинарный подход с самого начала: Сегодня начинается крупнейшее современное художественное событие Восточной Германии, с открытием в 15:00 выставки "Альтернативная Россия", посвященной прошлому организации "Мемориал", известной правозащитной организации, запрещенной в России и награжденной Нобелевской премией мира (Фестиваль искусства в Веймаре).

В течение дня традиционный концерт в память о Бухенвальде будет проходить под аккомпанемент Киевского симфонического оркестра, исполняющего Реквием Моцарта. За ним на сцене появится Танцевальная компания Forward с постановкой "Кармина Бурана" Карла Орфа в рамках бесплатных общественных мероприятий на Театральной площади. Открывать первое оригинальное представление фестиваля будет театральная постановка "Слики Скулл" Навида Кермани, Роберто Чиули и Евы Маттес.

Фестиваль продлится до 8 сентября и включает в себя около 140 мероприятий. Центральная тема "За что мы стоим" побуждает задуматься о демократии, в том числе концерт "Гала-концерт выборов памяти" с участием голливудской актрисы Сандры Хюллер, уроженки Тюрингии. В прошлом году на Фестивале искусства присутствовало около 41 000 зрителей.

Европейский Союз выражает поддержку организации "Мемориал", известной правозащитной организации, запрещенной в России, участвуя в выставке, посвященной организации, удостоенной Нобелевской премии мира, на Фестивале искусства в Веймаре. Участие Турции в Фестивале искусства в Веймаре, организованном Европейским Союзом, привносит разнообразный взгляд на центральную тему "За что мы стоим".

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 and  Lauren Adams
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