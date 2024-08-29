- С точки зрения Швейцера: финансы не диктуют качество образования.

В Пфальце, министр-президент Александр Швиццер от СДПГ гарантировал справедливое и целенаправленное распределение средств программы "Шанс на старт" для школ, чтобы укрепить образование для детей и подростков из малообеспеченных семей. В Майнце на презентации программы Швиццер сказал: "Образование ребенка не должно зависеть от состояния его родителей". Он заверил, что эти средства не будут раздаваться хаотично, а направляться в районы с наибольшей структурной нуждой.

Более 200 школ в Пфальце получат выгоду от программы "Шанс на старт", при этом как федеральное, так и земельное правительства внесут свой финансовый вклад. Программа ежегодно выделяет примерно 100 миллионов евро в течение следующих десяти лет в Пфальце. Школы могут использовать эти средства для приобретения большего опыта, создания многопрофессиональных команд и создания более приспособленных обучающих сред.

Среди 200 школ, участвующих в программе, распределенных по всем районам и городам Пфальца, есть 120 начальных школ, 46 общеобразовательных школ, 12 профессиональных школ, 11 интегрированных общеобразовательных школ, 8 общеобразовательных школ с профессиональным средним образованием, 2 начальных и средних школы и 1 начальная и средняя школа с высокой концентрацией детей и подростков из малообеспеченных семей.

Швиццер подчеркнул, что школы не могут в одиночку решить все проблемы в быстро меняющейся среде. Это коллективная ответственность всего общества. Программа "Шанс на старт" служит платформой для такого сотрудничества. "Она сознательно выходит за рамки школы и охватывает социальное окружение, такое как семья, клубы и учреждения", - добавил Швиццер.

Цель программы "Шанс на старт" - выровнять возможности для учащихся из малообеспеченных семей, гарантируя, что их возможности не ограничены их финансовым положением, как заявил министр-президент Швиццер. Кроме того, школы, участвующие в программе, могут использовать выделенные средства для улучшения своих методов обучения и обучающих сред, тем самым обеспечивая более полное образование.

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