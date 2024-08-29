Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

С точки зрения Швейцера: финансы не диктуют качество образования.

Цель проекта 'Возможность для начала' - оказывать помощь школам с высокой концентрацией социально незащищенных детей и молодёжи. В Рейнланд-Пфальце эта программа охватывает около 200 подобных образовательных учреждений.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Инициатива Startchance направлена на усиление образовательных учреждений в оказании помощи учащихся...
Инициатива Startchance направлена на усиление образовательных учреждений в оказании помощи учащихся любого пола, столкнувшихся с трудными ситуациями.

- С точки зрения Швейцера: финансы не диктуют качество образования.

В Пфальце, министр-президент Александр Швиццер от СДПГ гарантировал справедливое и целенаправленное распределение средств программы "Шанс на старт" для школ, чтобы укрепить образование для детей и подростков из малообеспеченных семей. В Майнце на презентации программы Швиццер сказал: "Образование ребенка не должно зависеть от состояния его родителей". Он заверил, что эти средства не будут раздаваться хаотично, а направляться в районы с наибольшей структурной нуждой.

Более 200 школ в Пфальце получат выгоду от программы "Шанс на старт", при этом как федеральное, так и земельное правительства внесут свой финансовый вклад. Программа ежегодно выделяет примерно 100 миллионов евро в течение следующих десяти лет в Пфальце. Школы могут использовать эти средства для приобретения большего опыта, создания многопрофессиональных команд и создания более приспособленных обучающих сред.

Среди 200 школ, участвующих в программе, распределенных по всем районам и городам Пфальца, есть 120 начальных школ, 46 общеобразовательных школ, 12 профессиональных школ, 11 интегрированных общеобразовательных школ, 8 общеобразовательных школ с профессиональным средним образованием, 2 начальных и средних школы и 1 начальная и средняя школа с высокой концентрацией детей и подростков из малообеспеченных семей.

Швиццер подчеркнул, что школы не могут в одиночку решить все проблемы в быстро меняющейся среде. Это коллективная ответственность всего общества. Программа "Шанс на старт" служит платформой для такого сотрудничества. "Она сознательно выходит за рамки школы и охватывает социальное окружение, такое как семья, клубы и учреждения", - добавил Швиццер.

Цель программы "Шанс на старт" - выровнять возможности для учащихся из малообеспеченных семей, гарантируя, что их возможности не ограничены их финансовым положением, как заявил министр-президент Швиццер. Кроме того, школы, участвующие в программе, могут использовать выделенные средства для улучшения своих методов обучения и обучающих сред, тем самым обеспечивая более полное образование.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что...
Федеральные земли Германии

Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Служба железных дорог инициирует существенный проект развития в нижней части Рейна, стоимостью 500 миллионов евро. Сперва это может вызвать неудобства, грязь и проблемы для пассажиров из-за вынуждений; однако, ожидается, что это окупится в долгосрочной перспективе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Герцогиня Меган продолжает свои усилия по дебюту бренда Американская Ривьера Орчад
Культура

Предстоящий запуск бизнеса с образом жизни?

Ближайший бренд lifestyles Meghan, герцогини Сассекской, ожидается в этом году. Несмотря на то, что точная дата запуска, похоже, находится на пороге, она покрыта легкой неопределенностью.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно