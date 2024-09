- С рекордом Мюллера, смелая баварская стратегия Компани вступает в действие.

Болельщики аплодировали рекордсмену Томасу Мюллеру, а Винсент Компани поблагодарил всю команду после победы в дебютном домашнем матче. Ранее главный тренер продемонстрировал смелость во время своего дебюта на "Альянц Арене". Он применил рискованную тактику нападения и использовал Джошуа Киммиха в необычной роли, что помогло новому тренеру "Баварии" одержать победу над "СК Фрайбург" на домашнем стадионе. Результат 2:0 (1:0) и безупречные шесть очков в бундеслиге были заслуженными.

Гол Харри Кэна с пенальти (38-я минута) и решающий гол рекордсмена Томаса Мюллера, забитый на замене (78-я минута), обеспечили победу. В дополнительное время пенальти не реализовал Лукас Хёлер из "Фрайбурга". После финального свистка Мюллера вызвали к ограде южного сектора, где 34-летний футболист поблагодарил болельщиков мегафоном и подарил им свои бутсы на память. "Я сказал им, что они должны прикладывать усилия. Им понадобится перерыв. У нас большие планы на этот сезон. Они, кажется, были довольны этим, и я тоже", - прокомментировал Мюллер на DAZN.

Первый гол англичанина Кэна, который до матча получил "Канонерскую пушку" от "Киккера" за 36 голов в прошлом сезоне, стал одним из ключевых моментов матча. Пенальти вновь поднял вечный спор о руках в штрафной и использовании VAR (видеоассистента судьи).

Так что же произошло? Кэйн использовал голову, чтобы побороться за мяч в воздухе с Максом Розенфельдером, ударив защитника "СК" по руке. Розенфельдер не имел намерения, но его рука была вытянута. Видеоассистент Харм Осмерс вмешался после того, как главный судья Кристиан Дингерт дал угловой. 44-летний судья изучил инцидент на бровке и указал на пенальти. Игроки и тренер "Фрайбурга" Юлиан Шустер были шокированы. Кэйн сохранял хладнокровие, подошел и уверенно реализовал свой шестой пенальти в бундеслиге. "Это была абсурдная пенальти. Если это считается рукой, я бы лучше ушел из футбола. Это просто неразумно", - возмущался капитан "Фрайбурга" Кристиан Гюнтер.

"Бавария" встречала упорное сопротивление от настырного "Фрайбурга" в течение длительного времени, пока Томас Мюллер не нашел прорыв. И какой! Мюллер ловко контролировал мяч правой ногой, обвел своего защитника в штрафной и эффективно завершил момент левой ногой.

Компани хотел предложить болельщикам "Баварии" зрелищный матч в своем первом домашнем матче в качестве главного тренера. В результате он построил свою команду с акцентом на атаку. "Это домашняя игра - и наши нападающие должны быть на поле", - заявил 38-летний бельгиец перед матчем на DAZN.

Кэйн, Мусиала, Гnabry, Олисе, Тел - вот мощь атаки. А в обороне? Дайот Упамекано и Мин-джэ Ким, которые часто заслуживали доверие Компани в качестве центральных защитников, часто оставались без присмотра. Киммих не играл на привычной позиции правого защитника, но часто действовал центрально перед обороной, имитируя действия Рафаэля Герейро. В Мюнхене плотные позиции, как при Томасе Тухеле, остались в прошлом при Компани.

Мюллер сыграл в своем 710-м матче за "Баварию" в карьере рекордсмена.

Зрители устроили овацию, когда Томас Мюллер был заменен. С 710 Appearances 34-летний футболист стал рекордсменом по количеству матчей за "Баварии", превзойдя Сеппа Майера. 80-летнего Майера, а также бывших товарищей по команде, таких как Ули Хёнесс, Пауль Брайтнер или Ханс-Георг Шварценбек, поздравили перед матчем, через 50 лет после первого победного матча "Баварии" в Кубке европейских чемпионов в 1974 году. За 19 минут на поле Мюллер был приветствован болельщиками "Баварии" как автор гола.

