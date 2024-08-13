С объявлением "Рак на Луну", Байден обращается к самым важным для него делам в последние месяцы своего правления.

Программа "Лунный рывок в борьбе с раком", созданная при президенте Байдене и получившая миллиарды долларов финансирования с 2022 года, ставит своей целью предоставить передовую научную базу для сокращения числа смертей от рака в ближайшие десятилетия. Во вторник Байден объявит о выделении $150 млн на новые научные исследования восьми организациям, в том числе $23 млн Университету Таulis, где и будет сделано это объявление.

По завершении своего первого срока в должности президент и вице-президент Камала Харрис работают над распределением средств в рамках действующих программ, учитывая неопределенность, которая может возникнуть в ноябре и в дальнейшем. Фокус сделан на выделении средств через законодательные инициативы Байдена по инфраструктуре, полупроводникам и чистой энергии.

Согласно заявлениям официальных лиц, Харрис будет акцентировать внимание на законах, которые уже направили триллионы долларов в экономику, особенно в тех областях, где она лично играла важную роль, разрабатывая свою экономическую платформу, которая будет представлена позже на этой неделе. Харрис, как отмечают официальные лица, выступала за финансирование замены водопроводных труб и развертывание высокоскоростного интернета и лично разработала законодательство о чистых школьных автобусах, которое вошло в состав закона об инфраструктуре.

Хотя Байден передал эстафету Харрис на предвыборном пути, он сосредоточен на завершении своей пятидесятилетней карьеры в сфере общественной службы, работая над наиболее личными для него вопросами. Исследования рака имеют "огромное значение" для президента, как отметил один из его помощников, и его команда работает над тем, чтобы усилить его достижения за последние три с половиной года и закрепить его наследие. С момента своего запуска в 2022 году программа "Лунный рывок" получила $4 млрд от Конгресса и выделила $400 млн внешним организациям - значительный бюджет для отдельной политики, но всего лишь капля в море по сравнению с триллионами долларов новых государственных расходов, которые привел администрация Байдена.

До января Байден планирует сосредоточиться на распределении десятков миллиардов долларов, выделенных на его законодательные инициативы, на поездках за рубеж для укрепления альянсов и на принятии политических решений, в том числе с использованием своих полномочий. Хотя в оставшиеся месяцы у Байдена будет больше свободного времени, чем если бы он сам участвовал в предвыборной кампании, он все же планирует поддержать Харрис в штатах, таких как Пенсильвания и Северная Каролина, где его администрация пользуется популярностью у пожилых и пригородных избирателей.

В интервью CBS News, которое вышло в эфир на выходных, президент сказал, что обещал своему сыну Бэу, что останется верным служению, и собирается сдержать это обещание.

Список политики

В течение многих лет Байден заявлял, что усиление инициативы по борьбе с раком было частью его так называемой "агрессивной повестки дня", короткого списка политики - включая ужесточение наказаний за торговлю фентанилом и законодательство, регулирующее искусственный интеллект, - которые, по его мнению, могли получить поддержку обеих партий. И во время своего выступления в Овальном кабинете, посвященного его уходу из гонки, Байден сказал, что эта инициатива, а также реформы в области оружия, климата и Верховного суда, будут оставаться в фокусе его внимания этой осенью.

Но в год, когда любая деятельность в Конгрессе, помимо финансирования правительства, скорее всего, будет приостановлена, такие объявления, возможно, окажутся чисто символическими.

В конце июля Байден представил план о введении ограничений на сроки и обязательного кодекса этики для судей Верховного суда и призвал к конституционной поправке, отменяющей иммунитет от уголовной ответственности для преступлений, совершенных в ходе исполнения президентских полномочий - набор предложений, которые разрабатывались задолго до того, как он снял свою кандидатуру. Официальные лица Белого дома признают, что реализация таких предложений будет непростой задачей, но отмечают, что президент все еще хочет "поставить точку" на тех вопросах, которые он считает наиболее важными.

Главный помощник Байдена Джефф Зиенц поручил министерствам и сотрудникам исполнительной власти находить новые политические идеи в четырех основных областях: реализация существующего законодательства, снижение затрат, охрана личных свобод и укрепление позиции США в мире.

США стремятся к скорейшему достижению перемирия и освобождению заложников на Ближнем Востоке, и планируется провести саммит для согласования финальных деталей, который, как ожидается, состоится на этой неделе. Байден планирует посетить Бразилию на саммите G-20 в конце ноября, где ему придется отвечать на вопросы о возможном сотрудничестве с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Кроме того, Белый дом планирует наращивать дипломатическое сотрудничество с Индией, союзником, который стал критически важным партнером США в противодействии агрессии Китая в регионе.

"Мы хотим создать более процветающий и безопасный Индо-Тихоокеанский регион и мир", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер. "Это будет нашим фокусом и впредь", - добавила она.

Ожидание реализации

Внутри страны Белый дом по-прежнему сосредоточен, в первую очередь, на том, чтобы выделять средства и запускать проекты, финансируемые законодательными инициативами Байдена. На данный момент более $563 млрд уже выделено на проекты, финансируемые законами об инфраструктуре, полупроводниках и чистой энергии - примерно треть от общего финансирования, которое правительство, как ожидается, предоставит в течение нескольких лет.

Старшие чиновники администрации сообщили CNN, что Зиенц и заместитель главного помощника Байдена Натали Квиллан, которая руководит efforts по реализации законов, общаются несколько раз в неделю, чтобы отслеживать прогресс и финансирование.

Большая часть триллионов долларов в виде государственных средств и кредитов будет выделена на ежегодной основе, которая совпадает с началом нового финансового года, и 80% средств, доступных в рамках закона об уменьшении инфляции и закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, уже выделено.

Министерство торговли ожидает, что к концу года будет выделено полных $39 миллиардов грантов в рамках закона о чипах и науке, а после этого будут выделены десятки миллиардов долларов на сопутствующие мероприятия. Министерство финансов уже разрешило бизнесу и частным лицам подавать заявки на почти все налоговые льготы в рамках закона об уменьшении инфляции.

"Мы движемся так быстро, как только можем", - сказал чиновник администрации CNN.

Министр сельского хозяйства Том Вилсак заявил, что его ведомство уже выделило около $12 миллиардов, но еще не распределило все выделенные средства. "Нет давления. Вы хотите убедиться, что инвестируете эти ресурсы разумно", - сказал Вилсак, когда его спросили о желании распределить средства до окончания срока правления Байдена. Если будущий Конгресс или администрация решат отозвать неиспользованные средства, это будет "ошибкой", - сказал он.

В октябре, когда начнется новый финансовый год правительства, будет высвобожден поток новых средств, что усилит необходимость сделать эти деньги доступными для соответствующих ведомств и местных властей в последние недели перед выборами.

В последние месяцы своего президентства вице-президент Камала Харрис активно работает над распределением средств в рамках текущих программ, уделяя особое внимание вопросам, которые она лоббировала, таким как финансирование замены свинцовых труб и развертывание высокоскоростного интернета. Президент глубоко заинтересован в исследованиях рака и программе "Лунный проект по борьбе с раком" и хочет обеспечить их дальнейший прогресс и наследие.

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