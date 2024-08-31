- С носками, конец близок

Долгие годы поклонники дикой природы с ностальгией вспоминают любимое телешоу из прошлого немецкого телевидения: "Лемми и Шмукеры", детский сериал, главным героем которого был Лемми, носок в очках. Этот сериал, транслировавшийся на ARD с 1973 по 1979 год и позже в начале 80-х, был мастерски срежиссирован Петером Поделем, известным по работе над "Привет, Спencer".

Но что связывает это любимое детское шоу с лагерем легенд? В отсутствие собеседников Сара Кнаппик нашла утешение в ярко-красном носке и продолжала свои монологи, вступая в диалог с куклой-носком. Такое поведение было неслыханным в лагере легенд, еще больше подчеркивая растущее недовольство лагеря.

Искусство выживания в дикой природе

Игра проста: переживи других, сохрани самообладание. При наличии шести участников, помимо любительницы носков и ее ритмичных саморазговоров, цель остается прежней: достичь финиша, сохранить хладнокровие.

В отличие от традиционного процесса выбывания на основе голосования зрителей, критерии продвижения внутри лагеря неясны. Кто останется, кто уйдет, и когда будет вручена корона победителя, остается загадкой.

Поэтому стоящая перед нами задача - выживание: ожидание, выносливость, буря беспокойств наконец-то начинает стихать. Один отдыхает в гамаке, с энтузиазмом опускает рисовые шарики в масло, с нетерпением ожидая следующего события.

Мирное течение нарушается, когда Сара испытывает боль: шершень, скорпион, змея или всего лишь скромная Бьен Мaja? Вызывается врач, ненадолго оживляя темп лагеря. Как показывали последние дни, это Кадер Лот, который произносит самые утешительные слова: "Ты умрешь, Сара?" К счастью, ответ - решительное нет.

Вызов на вершине

Психологическая карусель продолжает вращаться, и Гигги находит себя в споре с Кадером. Последний испытывает к этому неопрятному зверю лишь материнскую любовь. В то же время переоценка теорий Молы о половом разделении вызывает гримасы.

Если бы мы писали о "Умении равно смеху" на прошлой неделе, смеха в джунглях на этот раз не было. Вместо этого в игру вступили страх высоты, общие знания и выносливость. Команда "Храбрость", состоящая из Гигги, Джорджины и Дэнни, столкнулась с вопросами на высоте 400 метров над бездной.

Комбинация общих знаний и обитателей джунглей так же взрывоопасна, как смесь двух третей дизельного топлива и одной трети бензина - каждый промах гремит с взрывной силой. После серии вопросов о знаках зодиака, телеканалах и праздновании Нового года в Южной Африке Дэнни потеряла хватку за страховочный трос и выпала из лагеря.

Судьба Джорджины остается неясной, а состав команды "Стратегии", состоящей из Молы, Сары и Кадера, остается загадкой. Эти загадки будут раскрыты в это воскресенье, отмечая конец их приключения в Южной Африке.

"Вы слышали, что у участника возникло временное затруднение? Всего лишь шутка, все в шутку. Может быть, этот легкомысленный подход, когда они приближаются к финишу, является ключом к победе."

Раскрытие информации: Stern является частью RTL Germany.

В хаосе после инцидента с Дэнни Кадер Лот произнес утешительные слова, успокоив Сару. Позже, во время испытания на вершине, Кадер проявила материнскую любовь к Гигги, доказав, что является источником поддержки в суровых джунглях.

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