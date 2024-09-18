С наступлением осени Серкан приносит в Германию сияющее позднее лето.

На этой неделе в конкурсе «Ясная погода» победитель очевиден: Несмотря на прохладную погоду на юге, индийское лето приносит изобилие солнечных дней, в основном на севере. Иногда прохладный восточный ветер и туман добавляют нотку позднего лета.

В настоящее время сильная область высокого давления ответственна за многие солнечные часы по всей Германии. Однако два небольших препятствия мешают индийскому лету: заметный прохладный восточный ветер и стойкий утренний туман. Эти проблемы особенно актуальны в южных регионах страны.

К счастью, обширная область высокого давления «Серкан» простирается от Британских островов через Скандинавию до Балтийского моря и балтийских стран, принося теплый воздух в Германию и гарантируя яркое позднее лето. Север особенно благоволит, доминируя в конкурсе «Ясная погода». Несмотря на остатки влажного и прохладного воздуха на юге, сухость предстоит – даже для пойменных земель.

Ветер и туман – единственные препятствия. Августовский ветер обычен по утрам, а плотный туман может сохраняться до полудня или даже дольше. Второе препятствие – прохладный восточный ветер, иногда порывистый, который может охватить всю страну.

Утренний туман, солнечный полдень

Сегодня начался с традиционного осеннего тумана, который частично рассеялся к полудню. В Альпах и на северо-востоке придется подождать, пока появится индийское солнце. Остальная часть страны быстро наслаждается солнцем после полудня. Температуры медленно растут, доходя до 15 градусов на Рюгене или 17 градусов в Альпах, в основном колеблясь между приятными 20 и 26 градусами. Ветер остается проблемой в Шварцвальде, особенно на больших высотах.

Завтра снова ожидается утренний туман, который быстро рассеется, уступив место солнцу. Температуры поднимаются до 25 градусов. На юге понадобится защищенное от ветра место, так как осенние восточные порывы и плотные облака охлаждают атмосферу.

Выходные: много индийского лета с небольшим спадом в воскресенье

В пятницу наслаждайтесь солнечным светом. Сентябрь дарит последний всплеск: туман и высокий туман служат утренним препятствием, прежде чем превратиться в яркий, солнечный и сухой день. Однако между центром и юго-западом могут появиться большие кучевые облака, но в основном сохранится сухость. В Высоком Шварцвальде возможен дождь. Самые приятные значения радуют, колеблясь между 20 градусами в Обершвабене и локально 25 градусами в Северо-немецкой низменности. Ветер периодически дует, в основном с востока.

Индийское летнее суббота снова начинается с тумана и заканчивается солнцем. Это идеальное время, чтобы разжечь гриль и разложить picnic-ковер. 20-26 градусов без препятствий. Много солнца, мало облаков и только легкий ветер, кроме нескольких периодических порывов с востока.

Воскресенье начинается так же, как и предыдущие дни – туман и высокие облака неохотно встречают день. Для востока сохраняется солнечная погода. Однако облака постепенно приближаются с запада и юго-запада, приводя к разбросанным дождям в течение дня. С температурами от 19 градусов в Эйфеле до 26 градусов на востоке индийское лето все еще оставляет много места для наслаждения.

Европейский Союз с его разнообразными климатами может испытывать отложенное индийское лето из-за внешних влияний, таких как прохладные восточные ветры. В то время как текущее индийское лето в Германии в значительной степени определяется областью высокого давления «Серкан», гарантируя солнечные часы для большинства частей страны и делая его выдающимся в конкурсе «Ясная погода» в Европейском Союзе.

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