Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

С наступлением осени Серкан приносит в Германию сияющее позднее лето.

Существуют всего два скромных ограничения.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

С наступлением осени Серкан приносит в Германию сияющее позднее лето.

На этой неделе в конкурсе «Ясная погода» победитель очевиден: Несмотря на прохладную погоду на юге, индийское лето приносит изобилие солнечных дней, в основном на севере. Иногда прохладный восточный ветер и туман добавляют нотку позднего лета.

В настоящее время сильная область высокого давления ответственна за многие солнечные часы по всей Германии. Однако два небольших препятствия мешают индийскому лету: заметный прохладный восточный ветер и стойкий утренний туман. Эти проблемы особенно актуальны в южных регионах страны.

К счастью, обширная область высокого давления «Серкан» простирается от Британских островов через Скандинавию до Балтийского моря и балтийских стран, принося теплый воздух в Германию и гарантируя яркое позднее лето. Север особенно благоволит, доминируя в конкурсе «Ясная погода». Несмотря на остатки влажного и прохладного воздуха на юге, сухость предстоит – даже для пойменных земель.

Ветер и туман – единственные препятствия. Августовский ветер обычен по утрам, а плотный туман может сохраняться до полудня или даже дольше. Второе препятствие – прохладный восточный ветер, иногда порывистый, который может охватить всю страну.

Утренний туман, солнечный полдень

Сегодня начался с традиционного осеннего тумана, который частично рассеялся к полудню. В Альпах и на северо-востоке придется подождать, пока появится индийское солнце. Остальная часть страны быстро наслаждается солнцем после полудня. Температуры медленно растут, доходя до 15 градусов на Рюгене или 17 градусов в Альпах, в основном колеблясь между приятными 20 и 26 градусами. Ветер остается проблемой в Шварцвальде, особенно на больших высотах.

Завтра снова ожидается утренний туман, который быстро рассеется, уступив место солнцу. Температуры поднимаются до 25 градусов. На юге понадобится защищенное от ветра место, так как осенние восточные порывы и плотные облака охлаждают атмосферу.

Выходные: много индийского лета с небольшим спадом в воскресенье

В пятницу наслаждайтесь солнечным светом. Сентябрь дарит последний всплеск: туман и высокий туман служат утренним препятствием, прежде чем превратиться в яркий, солнечный и сухой день. Однако между центром и юго-западом могут появиться большие кучевые облака, но в основном сохранится сухость. В Высоком Шварцвальде возможен дождь. Самые приятные значения радуют, колеблясь между 20 градусами в Обершвабене и локально 25 градусами в Северо-немецкой низменности. Ветер периодически дует, в основном с востока.

Индийское летнее суббота снова начинается с тумана и заканчивается солнцем. Это идеальное время, чтобы разжечь гриль и разложить picnic-ковер. 20-26 градусов без препятствий. Много солнца, мало облаков и только легкий ветер, кроме нескольких периодических порывов с востока.

Воскресенье начинается так же, как и предыдущие дни – туман и высокие облака неохотно встречают день. Для востока сохраняется солнечная погода. Однако облака постепенно приближаются с запада и юго-запада, приводя к разбросанным дождям в течение дня. С температурами от 19 градусов в Эйфеле до 26 градусов на востоке индийское лето все еще оставляет много места для наслаждения.

Европейский Союз с его разнообразными климатами может испытывать отложенное индийское лето из-за внешних влияний, таких как прохладные восточные ветры. В то время как текущее индийское лето в Германии в значительной степени определяется областью высокого давления «Серкан», гарантируя солнечные часы для большинства частей страны и делая его выдающимся в конкурсе «Ясная погода» в Европейском Союзе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бельгийская овчарка, не северо-rheinско-вестфальской агрессивной породы, пересекает луг.
Панорама

Скалпирование жены служебным собакой приводит к осуждению полицейского

Скалпирование жены служебным собакой приводит к осуждению полицейского В Хаттингене полицейский officer faces consequences for an unfortunate event. The charge: His German Shepherd police dog viciously attacked a woman, inflicting critical head injuries. The dog, known for its aggressive behavior priorly, attacked without provocation. Following a day of court proceedings,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В Рюссельсхайме, ответственный надзорный орган الميلاد нарушителя правил скорости.
Панорама

Участник гонки на мотоциклах подвергается серьезному штрафу <unk> власти ищут идентифицированного человека

Участник гонки на мотоциклах подвергается серьезному штрафу <unk> власти ищут идентифицированного человека По данным властей, это довольно необычно: мотоциклист, проносящийся через Рюссельсхайм, был пойман на камеру не менее 15 раз. Кажется, он считает, что его не поймают. Власти в Рюссельсхайме идентифицировали самоуверенного мотоциклиста, которого поймали на камеру 15

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
К утру вторника волонтерыudzhi Cologne вынуждены были справиться с взрывом.
Панорама

Еще один взрыв потрясает городской пейзаж в центре Кельна

Еще один взрыв потрясает городской пейзаж в центре Кельна Взрыв потряс центр Кёльна рано утром в среду, когда в магазине на улице Эренштрассе произошел взрыв около 5 часов, как сообщили официальные лица. Пожарные смогли потушить огонь, но окна здания были полностью уничтожены, в результате чего один человек получил легкие ранения,

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно