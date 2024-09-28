С начала конфликта в Украине произошло более двух тысяч нападений на медицинские учреждения.

Министерство обороны Великобритании сообщает о 235 нападениях на украинские медицинские учреждения со времени вторжения России в феврале 2022 года. Министерство заявляет, что в результате атак Москвы на систему здравоохранения погибли 176 человек. Особое внимание заслуживает детская больница в Киеве, ставшая целью российской артиллерии в прошлом месяце.

11:48 Украина подтверждает четыре жертвы после обстрела российскими ракетами полицейского главка в Кривом Роге Количество жертв российского нападения на полицейский главк в Кривом Роге возросло до четырех. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и спасатели продолжают поиски выживших. Обстрел Кривого Рога стал вторым нападением на украинскую полицию за два дня.

10:58 Военный эксперт рассуждает о продвижении России в Курске Австралийский военный аналитик Майк Райан подозревает, что российское контрнаступление в Курске продвинулось вперед. В августе украинские силы пересекли границу российской области Курск и захватили территорию. После первоначального сюрприза россияне оказывают сопротивление, медленно отвоевывая территорию, по словам Райана. Возможный украинский рейд западнее российского контрнаступления, по его словам, мог угрожать флангу россиян и отрезать сотни их солдат, ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW) в США.

10:30 Воздушные силы Украины сообщают о предотвращении 69 атак дронов и двух ракетных ударов Российская армия использовала 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины ночью. Украина успешно перехватила 69 дронов и 2 ракеты. Количество жертв российской атаки дронов на больницу в Оblasts'ke Sumy возросло до 7.

09:52 Обсуждение между Трампом и Зеленским возобновляется после пятилетнего перерыва После пятилетнего перерыва возобновились обсуждения между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп не так давно критиковал помощь США Украине.

09:39 ISW: Несколько успешных дальних атак могли бы изменить баланс войны Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что даже несколько успешных дальних атак Украины могли бы существенно повлиять на исход войны. "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западную дискуссию о том, должна ли Украина быть позволена использовать западное оружие для дальних атак на российские военные объекты", - заключает ISW, выражая серьезные опасения, что такие атаки могли бы оказать широкое операционное давление на российское наступление. США по-прежнему решительно отказываются позволять Украине запускать дальние атаки на российскую территорию.

09:18 Генеральный штаб Украины: более 1400 потерь России за последние 24 часа По данным Генерального штаба Украины, российские силы понесли дополнительные 1470 потерь (убитые или раненые) за последние 24 часа. Это приводит к общему итогу в 650 640 с начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад. За последние 24 часа россияне также потеряли 42 бронетранспортера, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Больница в Сумах под атакой России, шесть погибших Российские силы атаковали больницу в Сумах, в результате чего погибли шесть человек, сообщает военная администрация области Сумы. Атака была проведена с использованием дронов Shahed, за ней последовали еще одна атака на жилую зону и еще одна на больницу. Во время атаки службы спасения эвакуировали пациентов и персонал. Воздушные силы также сообщили, что россияне сбросили управляемые бомбы на область Сумы.

08:21 Голдшмидт предупреждает о угрозах для Балтийского моря от российской нефти После обвинений "Гринпис" в экспорте российской нефти через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт выразил обеспокоенность опасностями, которые представляют собой танкеры для побережья Балтийского моря. "Российский режим открыто обходит нефтяное эмбарго, введенное из-за российской агрессии против Украины", - заявил политик из "Зеленых". Этот конфликт угрожает уже ослабленным морям. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании плохо пригодных для плавания судов для обхода санкций ЕС из-за войны. "Риск нефтяного разлива возрастает", - предупреждает Голдшмидт. "И эта нефть в основном окажется на наших берегах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинские войска удерживают свои позиции в Покровске под сильным обстрелом Украинские и российские войска продолжают столкновения на востоке Украины. Область вокруг Покровска, где российские подразделения уже месяцами ведут наступление, также была центром вчерашних боев. В вечернем отчете Генеральный штаб в Киеве сообщил, что 19 попыток российских войск прорвать украинские оборонительные линии были отбиты в течение дня. "Украинские защитники держатся", - сказали они. Российские войска пытаются приблизиться к городу со всех сторон и закрепить свой продвижение против украинских контратак. Интенсивные бои также продолжались в районе Курачево. По данным Украины, около 17 российских атак были отбиты в течение дня. Отчеты о боях нельзя независимо проверить.

07:41 Зеленский положительно оценивает свой визит в СШАНесмотря на то, что не получил одобрения на широкое использование западного оружия во время своего визита в США, президент Украины Владимир Зеленский с оптимизмом смотрит на свою поездку. В видеообращении на платформе X он сказал, что каждый разговор прошел так, как он ожидал. В США была представлена украинская мирная инициатива. Теперь его команде нужно сосредоточиться на реализации каждого шага и решения. В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и даже с бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп вновь заявил, что если бы он выиграл выборы, конфликт закончился бы быстро.

06:56 Украина обсуждает возвращение похищенных детейПо последним данным, из тысяч детей, увезенных Россией во время войны, спасли девять. Эти дети, чьи родители погибли из-за войны, были переданы бабушкам и дедушкам. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитро Любинец сообщает, что переговоры о возвращении других детей ведутся в Катаре. У них есть список из 751 ребенка, для которых все необходимые документы готовы. С начала войны, по оценкам, более 20 000 детей были незаконно увезены в Россию, и пока домой вернулось лишь несколько сотен.

06:27 Блинкен выражает озабоченность поддержкой Китая российской военной промышленностиГоссекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китая российской военной промышленности министру иностранных дел Китая Ван И. Блинкен сказал, что если Китай заявляет о желании мира и окончания конфликта, но одновременно позволяет своим компаниям помогать России в продолжении агрессии, это кажется противоречивым. В свою очередь, Ван заявил о позиции Китая по украинскому конфликту, подчеркнув необходимость диалога для мира.

05:31 Украинские силы якобы убили двух российских солдат на гидроциклеУкраинские силы, похоже, использовали беспилотник, чтобы взорвать российский гидроцикл, якобы убив двух солдат, как сообщает проукраинский новостной сайт Defense Express. Два российских солдата были на гидроцикле, когда он взорвался на Днепре, как показано на видео, опубликованном активистом Сергеем Стерненко.

04:10 Медиазона сообщает о более чем 71 000 погибших российских солдат в УкраинеНезависимое российское новостное издание Медиазона сообщает, что, по оценкам, более 71 000 российских солдат погибли в Украине. Число погибших выросло почти на 2 000 с середины сентября. Медиазона отмечает, что реальные цифры, вероятно, выше, поскольку они получают информацию из источников, таких как некрологи, сообщения в социальных сетях, региональные новостные сообщения и оповещения местных властей.

02:18 Девять детей вернулись из России в УкраинуДевять детей, которых увезли в Россию во время войны, вернулись на родину в пятницу с помощью Катара, выступившего в роли посредника. Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Любинец подтвердил эту информацию в сообщении в Telegram. Дети в возрасте от 13 до 17 лет и 20-летний мужчина были вовлечены в операцию. Действие было проведено в соответствии с соглашением и с помощью Катара. Информацию нельзя было независимо проверить сразу, но дети родом из районов, таких как Херсон, Запорожье или Луганск, по словам Любинеца.

00:31 Лукашенко предупреждает о начале Третьей мировой войны, если будет атакован БеларусьЛидер Беларуси Александр Лукашенко обвиняет НАТО в наличии планов атаки на его страну и намекает на возможное использование ядерного оружия. "Атака на Беларусь означает Третью мировую войну", - заявил Лукашенко, добавив, что и Беларусь, и Россия ответят ядерным оружием, если их спровоцируют. Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за недавние изменения в российской ядерной политике и заявил, что НАТО имеет планы атаки на Беларусь. "Американцы и поляки уже разместились вдоль границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что польское руководство готовится к этому", - сказал он.

Группа бывших военных лидеров и специалистов в США предложила президенту Джо Байдену принять решительные меры для завершения войны в поддержку Украины и противодействия потенциальной угрозе от Китая. В эту группу входят бывшие командиры сил США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, генерал-майор сухопутных войск Германии Герд-Йоханнес Хагеманн. Они предлагают меры против России, а также в отношении Китая. Они призывают снять ограничения на использование западного оружия против российских целей на их территории и направить 300 танков Abrams и 1 000 бронемашин Stryker в Украину. Кроме того, они предлагают всеобъемлющее эмбарго на поставки вооружений и технологий против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Беларуси и Азербайджана. Кроме того, они предлагают расширить НАТО за пределы трансатлантических границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и любые другие демократические страны, готовые присоединиться, такие как Аргентина.

22:15 Российская разведка проверяет глобальных журналистов в КурскеРоссийское внутреннее разведывательное агентство ФСБ расследует троих иностранных корреспондентов за сообщения из районов, находящихся под контролем украинской армии в российской приграничной области Курск. Среди обвиняемых - Кэтрин Дисс и Флетчер Йен из австралийского вещателя ABC News и румынский журналист Мирча Барбу. Обвинения включают незаконное пересечение границы, за что им может грозить до пяти лет тюрьмы. Однако, похоже, ни один из троих в настоящее время не находится в России. Медиа-организации, такие как немецкий вещатель Deutsche Welle, американское новостное канал CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из украинских районов в Курске.

21:35 Белый дом отвергает критику республиканцев в отношении визита Зеленского в СШАПресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала обвинения республиканцев в Конгрессе в адрес президента Украины Владимира Зеленского в нарушении американских избирательных законов "политическим трюком" и призвала республиканцев прекратить это дело. Она подтвердила, что украинская делегация запросила визит, который министерство обороны США организовало, обеспечив транспорт. "Это стандартная процедура", - заявила Жан-Пьер. Зеленский посетил завод в Пенсильвании во время своей многодневной поездки в США, где производятся критически важные артиллерийские снаряды. Несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, присутствовали на мероприятии. После визита республиканские законодатели начали расследование и спикер Палаты представителей направил Зеленскому письмо с требованием отозвать украинского посла в США.

21:09 Страны предостерегают от ядерной угрозы со стороны РоссииКитай, Бразилия и другие страны предупредили о риске использования или угрозы применения ядерного оружия против Украины. В совместном заявлении двенадцать стран выразили "серьезную обеспокоенность" риском "эскалации" и призвали все стороны воздерживаться от применения или угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического. Они также подчеркнули, что военные операции не должны targeting гражданскую инфраструктуру, в том числе мирные ядерные объекты и другие критически важные энергетические установки. Предупреждение последовало после недавних заявлений президента России Владимира Путина. Он заявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае значительных воздушных ударов по территории России и что любое нападение, поддерживаемое ядерной державой, будет рассматриваться как "совместная" агрессия. Ранее Зеленский обвинил Россию в планировании атаки на украинские ядерные реакторы.

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Продолжающееся украинское конфликт продолжает наносить ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, как показала атака на детскую больницу в Киеве в прошлом месяце и недавнее увеличение обстрелов гражданских целей Россией, таких как полицейская штаб-квартира в Кривом Роге, что привело к гибели четырех человек.

В ответ на эти зверства международные организации и правительства продолжают призывать к прекращению конфликта и защите гражданского населения, подчеркивая важность соблюдения международного права и уважения гуманитарных норм.

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