С 2023 года в Германии значительно увеличилось число украинских беженцев, работающих в Германии, и их число достигло 266 000 человек.

В последнее время поиск работы для украинских беженцев, проживающих в Германии, стал более успешным. По данным федерального министра труда Хубертуса Хайля (СДПГ), в сентябре 2024 года около 8500 украинских граждан нашли работу, начали стажировку или стали самозанятыми. Это вдвое больше, чем в сентябре 2023 года. Как отметил Хайль, "Эти цифры ясно показывают эффективность программы по стимулированию занятости".

Несмотря на сложные экономические условия, к июлю 2024 года около 266 000 украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имели работу. Из них 213 000 были социально застрахованы, а 53 000 работали на неполной занятости.

Председатель Федерального агентства по труду Андреа Нахлес признала, что рынок труда не очень благоприятствует украинцам, но отметила положительную тенденцию. Основной барьер все еще остается сложность получения одобрения на признание профессиональных квалификаций в Германии.

Предложение Союза и СВП перевести украинских беженцев с пособий по безработице на закон об обеспечении беженцев было решительно отвергнуто Нахлес. "Те, кто хочет быстро трудоустроить людей, не должны этого делать", - заявила она. По словам Нахлес, пособия по безработице предлагают всестороннюю помощь в трудоустройстве, чего сложнее добиться и что занимает больше времени в рамках закона об обеспечении беженцев.

Помимо проблем с процедурой признания профессиональных квалификаций, языковые навыки в настоящее время являются препятствием для трудоустройства. Однако Нахлес сообщила о программах, таких как "обучение на рабочем месте", которые были запущены после начала работы.

В целом, ситуация с трудоустройством для украинских беженцев в Германии существенно улучшилась. Это произошло несмотря на предложение перевести украинских беженцев с пособий по безработице на закон об обеспечении беженцев, которое было отвергнуто Андреа Нахлес.

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